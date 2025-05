Aplicaron por primera vez un tratamiento innovador para cáncer de pulmón a una paciente del COI

“Hoy se pudo infundir un anticuerpo monoclonal llamado amivantamab, diseñado específicamente para los pacientes con estas mutaciones raras o que no respondieron a los tratamientos anteriormente conocidos”.

La droga fue recientemente aprobada por ANMAT y posibilita iniciar tratamientos eficaces en etapas más tempranas y con menos efectos adversos para los pacientes.

La paciente, una de las primeras en recibir el tratamiento en la Argentina, fue tratada gracias a un trabajo integral e interdisciplinario entre los especialistas del COI.

La droga se utiliza en casos de cáncer de pulmón en “estadios localmente avanzados irresecables, no candidatos a radioterpia o metastásicos”, se indicó.

Amivantamab es un anticuerpo biespecífico dirigido contra el gen EGFR y MET, ha demostrado beneficios significativos en la supervivencia libre de progresión (PFS) y la supervivencia global (OS) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) con mutaciones en el gen mencionado. “Al menos tres ensayos clínicos fase III han demostrado actividad y superioridad en el beneficio clínico del fármaco versus el tratamiento estándar”, resaltó Piazzoni.

Los resultados

El especialista en Oncología de Leben Salud, detalló que en el ensayo específicamente para la mutación que presentaba la paciente tratada, “el ensayo demostró que la quimioterapia con amivantamab mejoró significativamente la sobrevida libre de progresión”.

Una tasa de respuesta significativamente mayor, una duración de respuesta más prolongada y una reducción media más profunda del tamaño tumoral, describió Piazzoni.

Se destacó que la mujer atendida en COI fue la primera que recibió este tratamiento para esta indicación fuera de un ensayo clínico.

Prevenir es fundamental

El cáncer de pulmón es una patología muy frecuente dentro de la oncología. Hoy los tratamientos son dirigidos a ciertas mutaciones específicas que tiene cada cáncer en particular. “No podemos tratar a todos igual. De ahí que los resultados no sean similares”.

Por eso es sumamente relevante hacer campañas de screening poblacional a pacientes fumadores para detectar nódulos tempranamente. “Esto en general es conocido en casos de cáncer de mama, pero no tan conocido en cáncer de pulmón”, indicó el médico oncólogo.

Y también es necesario “hacer un diagnóstico no solo patológico sino Genómico de la enfermedad para dirigir cada caso en forma particular. Eso lleva a mejores resultados y ha disminuido la mortalidad”.

Los tumores, sostienen los especialistas, tienen ‘como un DNI’, una molécula que los define. La medicina de precisión permite leer ese DNI y tratar de manera más eficaz y más específica a las células enfermas.

Una patología grave que se mueve en forma silenciosa

Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, a partir de las proyecciones de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), con un estimado de más de 12 mil nuevos casos cada año, el cáncer de pulmón es uno de los más agresivos y representa la primera causa de muerte oncológica en Argentina.

Este tipo de tumor generalmente no da síntomas hasta alcanzar estadios avanzados, por lo que se recomienda prestar atención a la aparición de algunos signos como tos persistente o que empeora, tos con sangre, dolor de pecho, dificultades para respirar, sensación de cansancio permanente y pérdida de peso sin causa aparente.