Anunciaron cortes de luz en Cipolletti para este viernes: cuáles serán los barrios afectados

Este jueves, la distribuidora de energía eléctrica Edersa informó cortes programados de luz para mañana en Cipolletti y otras ciudades de la región. Según adelantaron, las interrupciones del servicio comenzarán a la mañana y se extenderán durante la tarde.

Según detallaron desde la empresa, las interrupciones del servicio están relacionadas con trabajos de reemplazo de equipamiento y finalización de nuevas redes de media tensión. Estas tareas se realizarán en Cipolletti, Allen e Ingeniero Jacobacci.

" Estas tareas permitirán mejorar la capacidad de abastecimiento eléctrico ", confirmaron desde Edersa. Y anunciaron que será necesario efectuar dos cortes programados de energía.

Dónde serán los cortes de luz este viernes

En el caso de Cipolletti, el corte de luz comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta las 11 en el barrio San Lorenzo. La zona afectada será el cuadrante comprendido por las calles La Plata, Posadas, Gob. Castello e Ing. Pagano.

Mientras que en Allen, la interrupción del servicio se desarrollará durante una hora, desde las 13 hasta las 14 horas. Alcanzará a los barrios Guarnieri y San Juan, y a los siguientes sectores: Calle Mariani, entre Acceso Martín Fierro y Brown; Calle Salta, entre Av. Irigoyen y Belgrano; Calle Tucumán, entre Av. Irigoyen y Mariani; Calle Misiones, entre Jujuy y Brown; Calle Catriel, entre Salta y Brown; Calle Jujuy, entre Av. Irigoyen y Mariani.

En Jacobacci, el corte se extenderá desde las 7 hasta las 9 horas en el barrio Cerro de la Cruz, Nuevo Jacobacci y zona minera Paigen.

"Solicitamos a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las medidas necesarias, las tareas son fundamentales para la constante mejora del sistema de distribución eléctrica".