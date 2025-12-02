Cipolletti LMCipolletti calle Anuncian cortes en una calle troncal para completar una obra

El Municipio anunció una obra muy esperada por vecinos y automovilistas, pero habrá que circular con precaución por cortes al tránsito.







El Municipio anunció cortes en calle Naciones Unidas durante 15 días.

A partir de este miércoles 3 de diciembre de 8 a 18.30, por un período de 15 días, estará cerrado el tránsito en una calle troncal de Cipolletti. Se ejecutará una obra reclamada desde hace meses por los automovilistas.

El Municipio anunció que se hará el bacheo de calle Naciones Unidas, entre Paraguay y Bolivia, el tramo en el que se hizo una excavación profunda para el cambio de la cañería troncal de cloacas. La obra terminó hace meses, pero Naciones Unidas continúa con un par de cuadras de ripio.

Por las tareas, se requerirá un corte total de tránsito en la zona, lo que afectará directamente a servicios de colectivos durante el horario de trabajo de las cuadrillas. Según se aseguró, los cortes se realizarán solo mientras el personal esté trabajando. Se espera la liberación parcial del tránsito desde las 18.30 hasta las 8 del día siguiente.

A través de la secretaría de Obras Públicas se informó que el trabajo durante la presente semana consistirá en el movimiento de suelo, para luego realizar el asfaltado de dicho tramo, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial del sector.