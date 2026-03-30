Alerta amarilla por tormentas en Cipolletti: cuándo será el peor momento

El pronóstico del tiempo anticipa un lunes con lluvias intensas en Cipolletti. Hay alerta en gran parte de la provincia.

En Cipolletti y el resto del Alto Valle hay alerta amarilla por tormentas.

La semana arranca con mucha inestabilidad en Cipolletti y el resto del Alto Valle . Tras una mañana con humedad alta ( 79% ) y temperaturas que ya superan los 20°C , se espera que el ambiente se vuelva mucho más pesado hacia el mediodía. Por la tarde, hay pronóstico de lluvia y alerta amarilla por tormentas .

El pronóstico del tiempo anticipa una temperatura máxima de 30°C con nubosidad en aumento y formación de tormentas eléctricas dispersas. El viento predominará del sector norte, rotando al oeste hacia el final del día.

El SMN ha confirmado que gran parte de Río Negro está bajo vigilancia meteorológica durante este lunes 30. Hay alerta amarilla en el Alto Valle, y alerta naranja en Viedma.

El pico de la tormenta en la región será después del mediodía por lo que se recomienda tomar precauciones en la vía pública.

Cipolletti y General Roca, bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en el Alto Valle. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente", se indicó.

Horario clave: Entre las 14 y las 19 .

Fenómeno: Se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Lo más peligroso será la frecuente actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo. Las ráfagas podrían superar los 60 km/h de forma puntual.

ECP LLUVIA (6) Estefania Petrella

En Viedma y Conesa hay alerta naranja:

Horario clave: Durante la noche y madrugada del martes .

Fenómeno: Situación más severa. Se esperan tormentas intensas con ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de lluvia de hasta 50 mm, lo que podría generar anegamientos rápidos.

Alerta por Vientos (Meseta y Centro)

Rige una alerta amarilla por vientos del oeste con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. En Cipolletti, el viento se sentirá con más fuerza durante el martes 31, con ráfagas constantes de 50 km/h.

Alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Recomendaciones por el alerta de tormentas

Asegurá objetos: Todo lo que pueda volarse en el patio o balcón, mejor guardalo.

Limpiá desagües: Si tenés canaletas tapadas, es el momento de darles una mirada antes de que llegue el agua.

Cargá dispositivos: Ante la actividad eléctrica, siempre es bueno tener el celu con batería por si hay cortes preventivos.

El martes 31 de marzo se espera un leve descenso, con una máxima de 28°C y una mínima de 13°C, bajo un cielo despejado pero con viento más marcado del oeste (27 km/h).