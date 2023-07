A casi un año de la destrucción de su gomería, este es el terrible presente de Hugo

Hugo-gomeria11.jpg Anahí Cárdena

“No pasó nada. Nadie vino a ver nada, ni siquiera la aseguradora (Provincia Seguros). Y acá honestamente no se puede trabajar. En el accidente se me rompieron dos máquinas fundamentales para hacer este trabajo, por lo que hoy sólo vivo de inflar algunas ruedas, o bien parchar bicicletas o motos, o algún auto, para lo cual tengo que sacar el neumático con un martillo, como se hacía hace años, y de la venta de algún neumático usado, que alguna que otra vez pasa”, contó Hugo, que dada su edad, no sería lo ideal que se sometiera a ese tipo de esfuerzo.

Para empeorar la situación, el local (que pertenece a su familia) quedó prácticamente inutilizable, pero dado que se trata de su único ingreso de dinero, Hugo persiste en quedarse allí, tanto de día como de noche: cansado de los malvivientes, optó por instalar una cama en el local y dormir allí, con el único objetivo de cuidar los elementos que aún tiene.

Hugo-gomeria03.jpg Anahí Cárdena

Sin embargo, y ya con el invierno instalado en la región, las noches son más que duras para Hugo, quien sólo tiene la hornalla de una cocina para calefaccionarse, como así también una delgada frazada que le fue entregada en época de campaña, previo a las elecciones para gobernador de la provincia.

“La verdad es que la estoy pasando mal. Ahora con el frío, este lugar es heladísimo, y la lluvia no ayuda mucho, porque una de las pocas cosas que pueda hacer es inflar ruedas, pero teniendo el compresor afuera, corro el riesgo de que este se dañe”, relató Hugo.

Hugo-gomeria07.jpg Anahí Cárdena

Si bien aún no pierde las esperanzas de que el seguro se haga cargo de absolutamente todos los daños (los responsables jamás se acercaron a hablar con él), los movimientos son “lentos”, y el no poder trabajar óptimamente con su gomería, también afecta la economía de su hogar. “Tengo cuatro hijos (de 13, 14, 16 y 18) a los que tengo que mantener. En casa prácticamente no hay nada porque es imposible poder armarme si no tengo ingresos. Estoy desesperado”, declaró el gomero, quien además confió que le preocupa en gran medida por el pago de impuestos y servicios.

Con este panorama, Hugo está pidiendo nuevamente ayuda de la comunidad cipoleña, para poder hacerle frente a su situación. En este sentido, aclaró que si bien cuando ocurrió el accidente muchos colaboraron con él, la ayuda después de un tiempo dejó de llegar debido a que personas malintencionadas había modificado su CBU/ALIAS, evitando que él recibiera la transferencia.

Hugo-gomeria04.jpg Anahí Cárdena

“Las personas ya se han acostumbrado a verme tirado, pero realmente necesito que me ayuden para poder salir adelante. Es muy duro todo lo que me ha pasado”, cerró angustiado el gomero.

Quienes estén interesados en colaborar con Hugo pueden hacerlo a través del siguiente CBU: 0340303508122221692007 (a nombre de Parra Víctor Hugo, cuil/cuit 20-171949980).