El acto estuvo presidido por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Aníbal Tortoriello, junto con el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero y el gerente Técnico de Transcomahue, Néstor Zalazar.

Según indicaron, esta planta eléctrica es fundamental para el sostenimiento eléctrico del Alto Valle, teniendo en cuenta el incremento de la demanda asociado al crecimiento poblacional y la actividad frutícola e industrial. Su puesta en marcha mejorará la disponibilidad de energía en la ciudad y su zona de influencia, lo cual permitirá la radicación de actividades productivas para el desarrollo económico y la generación de empleo, además de la ampliación de las ciudades.

“Esta obra forma parte de un plan energético provincial, no son obras aisladas, sino que desde la Secretaría de Energía, en conjunto con Transcomahue, se ha establecido un plan de obras en todo el territorio provincial que tiene que ver con garantizar a todos los rionegrinos el abastecimiento de energía eléctrica”, expresó Weretilneck.

Agradeció a los empleados de la Secretaría de Energía, Transcomahue y del EPRE por el trabajo realizado: “Estamos en presencia, después de muchísimos años, de un plan diseñado por empleados y técnicos de la administración pública”.

“Sin energía eléctrica no hay desarrollo”, enfatizó el Gobernador enumerando las distintas actividades económicas que crecen y se destacan nacional e internacionalmente gracias a la energía eléctrica en Río Negro.

La estación está ubicada junto a la planta potabilizadora del Departamento Provincial de Aguas, en un predio cercano a la traza de la línea de alta tensión de 132 kv, y se constituirá en el tercer punto de abastecimiento a la ciudad.

Hasta hoy, Cipolletti contaba con dos estaciones transformadoras (ET Cipolletti y ET Alto Valle) que no sólo atienden la demanda de la localidad, sino que transfieren carga a Fernández Oro. El ingreso de la nueva ET Ingeniero Cipolletti permitirá redistribuir la demanda de la ET Alto Valle, cuya situación es crítica en el verano y absorber el crecimiento de la demanda cipoleña.