Cipolletti: más de 100 trabajadores de la salud tienen coronavirus

Pasados los 200 días de pandemia, hay alrededor de 100 trabajadores de la salud en Cipolletti, del sector público y el privado, que tienen coronavirus y están aislados. Son casos positivos activos -confirmados mediante hisopados o por nexo epidemiológico-, y el problema es que no hay cómo reemplazarlos", enfatizó la referente de Epidemiología del hospital Castro Rendón, María Luz Riera.

Si bien la especialista aclaró que no son contagios masivos, reconoció que la cantidad de personas con las que no se puede contar porque están con síntomas y tienen que estar aisladas resiente los grupos de trabajo, ya que el sistema de salud en Cipolletti está al límite y no hay forma de suplir la falta de recurso humano. "Hace diez años que estamos buscando personal en forma permanente, imaginate lo que significa perder a uno", expresó.