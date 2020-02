Cipolletti, con los mismos diez, pero sin Crespo

El técnico Gustavo Coronel repitió 10 de los 11 jugadores que iniciaron el partido del último domingo ante Estudiantes de San Luis. El único que cambió fue debajo de los tres palos. Facundo Crespo está entre algodones.

"En una de las últimas jugadas del domingo me molestó el cuádriceps y me sigue molestando. Por eso no he entrenado en la semana", contó el arquero albinegro, que es duda para viajar a Puerto Madryn.

El equipo todavía no fue confirmado por el entrenador. La duda pasa por los retornos al once titular del delantero Jorge Piñero Da Silva, quien viene de una lesión (golpe en la rótula), y del defensor Damián Jara, quien, ante Estudiantes, cumplió con la fecha de suspensión por alcanzar las cinco tarjetas amarillas.

El Albinegro realizará hoy la última práctica antes de viajar a Puerto Madryn, donde el domingo enfrentará al Aurinegro.

Sanción para Olimpo y Mitre

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal se expidió ayer con respecto a los incidentes del domingo pasado en la previa al partido entre Villa Mitre y Olimpo, que tuvieron como consecuencia el fallecimiento de Sergio Emanuel Castillo.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, tanto el Tricolor como el Aurinegro no podrán jugar en sus respectivos estadios en las próximas tres fechas y deberán hacerlo a puertas cerradas.

Además, recibieron una multa económica correspondiente al valor de 200 entradas generales durante tres fechas.

Luego de la visita a Deportivo Madryn, Cipo recibirá a Olimpo en La Visera.

Estudiantes ante Ferro, a las 21:30

Estudiantes de San Luis (18 puntos) recibirá hoy desde las 21:30 a Ferro de General Pico (25), en el inicio de la 19° fecha de la zona B del torneo Federal A. El resto de la jornada se disputará el domingo.