Cipolletti: "Estamos en la cresta de la ola"

Con una curva de contagio por Covid-19 que aceleró su ritmo y no para de crecer, la directora del hospital Pedro Moguillansky, Claudia Muñoz, comentó que todos los días barajan nuevas alternativas y acciones para dar una respuesta a la pandemia en Cipolletti. Advirtió que, en estos momentos, "estamos en la cresta de la ola" y que "sabremos si hemos alcanzado el pico cuando el número de casos comience a descender". Por ahora, acotó, "venimos en aumento".

Hasta hace un tiempo todos los test de Covid-19 se canalizaban a través de la unidad de pronta atención que funciona en el hospital viejo, sobre la calle Fernández Oro.

No obstante, ante el incremento exponencial de casos que tiene la ciudad, las autoridades de Salud consideraron necesario extender la práctica a otros ámbitos, que incluyen atenciones domiciliarias a niños y adolescentes (de 0 a 14 años). "Los otros centros de Salud no están haciendo esta acción, de modo que todos confluyen en el hospital", acotó Muñoz, en diálogo con LMCipolletti.

A la pesada tarea que están desempeñando se agrega, además, otra dificultad no menor que desde el hospital cipoleño se planteó desde un principio, cuando todavía la pandemia no golpeaba con fuerza en la ciudad. "Las obras sociales no están reconociendo los hisopados, la mayoría como Pami y otras -prestaciones médicas- para adultos mayores. Eso lo está absorbiendo Salud Pública y se hace un cuello de botella", afirmó.

De cualquier manera, Río Negro comenzó a utilizar un nuevo criterio para diagnosticar casos de Covid-19 sin hisopado para personas que conviven con pacientes diagnosticados por laboratorio que presenten síntomas compatibles con la enfermedad. A ellos se los consignará como positivos sin la realización del test.

grafico coronavirus

Las últimas cifras del coronavirus en la ciudad

De acuerdo al último parte elaborado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, ayer a las 22.15 había 148 positivos activos y 172 personas se habían recuperado de la enfermedad. En tanto, 383 vecinos se encontraban en aislamiento por haber estado en contacto con algún paciente contagiado de coronavirus y las víctimas fallecidas eran 14.

Los últimos cipoleños que murieron por Covid-19 fueron una mujer de más de 30 años que sufría un cuadro de insuficiencia renal, por el había que hacerle diálisis. "El virus la liquidó enseguida", lamentó Muñoz.

Luego, el trabajador de Pollolín, de 36 años, que no tenía patologías previas, pero sufrió graves consecuencias en su organismo como consecuencia de contraer esta enfermedad. "Lo único que tenía era sobrepeso", indicó Muñoz. Por último, se sumó el fallecimiento de una mujer de 85 años.