Tras reunirse con los gobernadores de diferentes provincias y de un encuentro con su equipo de asesores sanitarios, integrado por Mirta Roses, Gustavo Lopardo, Javier Farina, Pedro Cahn, Santiago Levin, Alicia Stolkiner y Juan Piovani, el presidente de la Nación, Alberto Fernández se prepara para anunciar cómo se llevará adelante la etapa de la cuarentena , que comenzaría a partir del próximo 17 de agosto. Después de los encuentros, la información da a entender que el Jefe de Estado apuntará a los recaudos individuales necesarios para la prevención y no estresar más a la población con nuevas exigencias.

Los gobernadores que se conectaron desde sus territorios fueron: Arabela Carreras de Río Negro; Alicia Kirchner de Santa Cruz; Omar Perotti de Santa Fe; Gerardo Morales de Jujuy; Ricardo Quintela de La Rioja; Rodolfo Suárez de Mendoza; Gustavo Sáenz de Salta; Gustavo Bordet de Entre Ríos; Gerardo Zamora de Santiago del Estero; Juan Schiaretti de Córdoba; Juan Manzur de Tucumán, y Gustavo Melella de Tierra del Fuego.

image.png Alberto Fernández apunta a la prevención y distancia social

En la reunión previa, Fernández recibió la opinión de los expertos, quienes aconsejaron no hablar más de cuarentena para pasar, definitivamente, a una etapa de responsabilidad social ante el creciente número de casos de Covid-19, por lo que comenzarán a reforzar el mensaje a la sociedad de mantener "el distanciamiento" y las medidas de cuidado que evitan el contagio.

En este sentido, desde el inicio de la pandemia, los fallecidos en la Argentina suman 5.362 y los casos positivos 276.072. Como si fuera poco, la cartera sanitaria indicó que son 1.682 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,3% en el país y del 68,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Además, afirmaron que les "avergüenzan mucho las afirmaciones de catástrofe en la salud mental de algunos profesionales", y llamaron a "hacer mucho hincapié en la salud mental del personal de salud". "Hay un sufrimiento marcado, un cansancio, necesitan mayor cuidado y perspectiva temporal", alertaron los expertos.

Por último, evaluaron "de manera muy positiva la estrategia sanitaria del Gobierno nacional", y destacaron: "Estamos casi todos de acuerdo en el ´que´, la discusión fina es el ´cómo´".

El encuentro duró poco más de dos horas y otro de los temas que se abordó fue lo "esperanzador" del anuncio realizado el miércoles por el Presidente respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford que comenzará a producirse en en el país. "Abre una oportunidad única", sostuvieron los expertos que asesoran a Fernández.

-> Las miradas puestas en la vacuna

El ministro de Salud, Ginés González García, manifestó que apuesta con optimismo a que la vacuna contra el coronavirus que se producirá en Argentina esté lista "en el primer trimestre del año que viene".

"Ha habido mucha prudencia en el anuncio, pero, si usted me pregunta, yo me juego y apuesto a que será en el primer trimestre del año que viene. Soy optimista, el laboratorio dijo el primer semestre, a mediados de año, pero todo el semestre no es eso", afirmó González García a Radio Metro.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo a su vez que el anuncio de la producción de la vacuna creada por la Universidad de Oxford contra el coronavirus es un motivo de "orgullo", pero destacó que la población debe seguir cuidándose para llegar al momento de administración masiva con "la menor cantidad de infectados, de internados en terapia intensiva y de muertos".

En el plano global, luego del anuncio del gobierno de Rusia sobre la vacuna para el coronavirus y algunos enfrentamientos políticos que motivó, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo hoy un llamado a la cautela, al alertar sobre el surgimiento de un "nacionalismo de vacunas".

"El exceso de demanda está creando ya un nacionalismo de vacunas y hay riesgo de que suban los precios de ellas", remarcó Tedros.

El funcionario añadió que la OMS quiere evitar que haya especulación con estos medicamentos mediante iniciativas como el Acelerador ACT, con el que se quiere generalizar el acceso a vacunas, tratamientos y diagnósticos en los países en desarrollo.

Brasil presentó hoy, a través de un laboratorio estatal de Río de Janeiro, los primeros resultados y un pedido de patente para un suero desarrollado a partir de plasma equino, con una capacidad de crear anticuerpos para el nuevo coronavirus veinte veces superior al de los seres humanos.

Los "excelentes resultados" del estudio, que comenzó en mayo, fueron expuestos este jueves en una sesión de la Academia Nacional de Medicina por el médico Adilson Stolet, presidente del Instituto Vital Brazil, y el investigador Jerson Silva, titular de la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro.