Cipoleños solidarios no podrán donar ventiladores a Pediatría del hospital

Bronca y malestar generó la negativa del gobierno a la campaña solidaria que habían iniciado cien vecinos para comprar y donar ventiladores al sector de Pediatría que funciona en la clínica de calle Arenales. Ya habían juntado más de 25 mil pesos y pensaban adquirir los equipos este mediodía. Sin embargo, antes de que pudieran concretar el objetivo, les dijeron que no.

" No van a recibir los ventiladores porque dicen que propaga el virus. Ya el Ministerio de Salud mandó a comprar cinco aires acondicionados portátiles, aunque son siete las habitaciones más una sala de espera", expresó indignada Vanina Gullino, junto a Carolina Oyarzún, la mamá que inició la campaña.

“En un principio, el edificio era alquilado por la Municipalidad, por lo que no podíamos hacer refacciones. Ahora que el locatario es la provincia vamos a comprar cinco aires acondicionados para colocar en el lugar”, confirmó la directora del hospital, Claudia Muñoz.

Sin embargo, no se sabe cuándo serán colocados. "A partir de la movida que hicimos ofrecen ayuda, pero es todo promesa, no hay nada concreto. Nosotros ya habíamos juntado el dinero. Logramos en un día, lo que el gobierno no hizo en una año. Incluso hay gente que sigue acercando su aporte, y le queremos dar un uso a todo esto", agregó una de las mamás consultadas.

Tras lo acontecido, se dirigieron este mediodía a la clínica de calle Arenales donde funciona Pediatría para ver qué se puede hacer. "Sentimos mucha bronca, porque es un esfuerzo muy grande el que hicimos entre todos. Igualmente, son muchas cosas las que se necesitan, así que nada es en vano, todo va a servir", confió Carolina.

Recordó que el motor de la campaña fueron los chicos que se atienden en ese lugar y sufren el calor, además de otras falencias. "No queremos más piedras en el camino. Vinimos a Pediatría para hacer una compra segura, de acuerdo a las necesidades que presenten. Todavía no sabemos a qué lo vamos a destinar", comentó.

Tenían previsto hablar con la enfermera responsable del lugar para establecer un nuevo objetivo.

Mientras tanto, se preguntaban por qué el gobierno les negó la posibilidad de comprar los ventiladores, ya que indicaron que se están utilizando. "Desde la Municipalidad nos dijeron que no iban a aprobar la compra de los ventiladores, pero están usando ventiladores en este momento. Hay una sala que tiene uno funcionando arriba de un banco", advirtió Carolina.

Instalaciones de Pediatría 01.jpg

Luego, manifestaron que desde el hospital de Cipolletti les mandaron una nota que es un pedido, por medio de la cual se solicita el suministro de cinco aires acondicionados tipo split. "No tiene sello, no tiene fecha, parece que la hicieron ayer mismo", reparó Carolina.

La grilla de trabajos para mejorar las instalaciones del lugar incluye pintura y refacción de las habitaciones. Además, se cambió y colocó luminaria nueva. Muñoz recordó que el lugar de calle Arenales es transitorio y que, cuando estén las condiciones y garantías dadas, el servicio volverá a atender en su lugar de origen, en el nosocomio local.

Desde el gobierno provincial se informó que actualmente el servicio de pediatría funciona en calle Arenales por una cuestión netamente sanitaria y de sentido común, para garantizar y resguardar la integridad física de los niños que ingresan a la prestación y no tengan ningún tipo de contacto con pacientes que estén cursando el Covid-19.