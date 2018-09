Cipo tiene que despertarse o lo duermen las urgencias

Tres derrotas en tres partidos, ningún gol y el fondo de la tabla de posiciones de la zona sur. Las estadísticas hablan por sí solas y resumen lo mal que le está yendo a Cipo en este nuevo torneo. Cayó ante Villa Mitre, Alvarado y, la más dolorosa de las derrotas, en el clásico frente a Deportivo Roca del miércoles pasado.

El clima ya venía espeso desde la semana previa, con la apretada que sufrió el entrenador días antes del duelo con el Naranja. Tras los rumores de todo tipo, se confirmó que el técnico continúa al mando del equipo aunque se sabe que la cosa es partido a partido y el de hoy será clave en ese sentido.

Consciente de ello, Zwenger mete mano y realizará tres modificaciones: Matías Carrera por Brian Bortolotti, Ulises Romero por Gabriel Chironi y Germán Weiner por Diego Romero. El rival viene de vencer 3 a 1 a Independiente y reúne cuatro puntos (ver recuadro).

En la semana se instalaron cámaras de seguridad en el estadio y la atención estará puesta en la cancha y en lo que suceda afuera también. Cipo necesita la victoria de manera imperiosa.

En la visita no estará Román Lovera, quien se lesionó el jueves, luego de ser figura ante Independiente, en un partido de liga. Si bien Sergio Priseajniuc no definió el once, Diego Migueles sería el reemplazante.

El Rojo en La Chacra

La fecha comenzará en La Chacra de Neuquén, cuando Independiente, urgido de puntos como Cipo, reciba a Deportivo Madryn a las 15 y, en Viedma, Sol de Mayo juegue ante Sansinena de General Cerri. Villa Mitre y Deportivo Roca se enfrentarán a las 20, pos-Superclásico. El líder de la zona, Alvarado de Mar del Plata, tendrá fecha libre.

cipo-p08-ferro-pico-varado.jpg

--> Toda la mañana a la vera de la ruta

Desde las 7 de la mañana hasta el mediodía estuvo parado el plantel de Ferro de General Pico por la rotura del colectivo en el que se trasladaban a Cipolletti. Los pampeanos tuvieron que esperar en medio de la ruta del desierto hasta que les solucionaran el problema.