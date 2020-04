Cinco Saltos tendrá 130 camas para atender pacientes con coronavirus

“Estamos preparando espacios alternativos en un ala aislada del Sanatorio Río Negro, que tiene en la localidad una sede, otro en el Sanatorio de Industrias Químicas y un tercero en el Polideportivo Nº 2 de Cinco Saltos, donde estamos adecuando las camas para el aislamiento”, sostuvo la intendenta Alvarado a LM Neuquén.

Explicó que la localidad depende sanitariamente de la zona de Cipolletti y que “en el caso de tener mucha demanda, la idea es tratar de no impactar fuertemente en Cipolletti sino ir mermando los casos en cuanto a aislamiento. En caso de complicarse, se irá derivando a esa localidad”.

Alvarado detalló que en el Sanatorio Río Negro tienen unas 26 camas, más de 30 camas que estamos acondicionando del ex Sanatorio Indupa y otras 70 en el polideportivo. Con el comité de emergencias calcularon que podrían incorporar unas 130 camas que estarán a lo sumo para la próxima semana. “Hay que prepararse, no sé si pecaremos de exagerados, no lo creo, ojalá que la gente se cuide”, señaló.

La jefa comunal convocó a voluntarios que sean médicos, enfermeros, kinesiólogos, profesionales distintas especialidades para que los ayuden frente a este panorama. “Uno va acondicionando espacios pero también procurar la cantidad de enfermeros para atender a esas camas”, añadió.

En esta lucha contra la pandemia dijo que los comerciantes de la ciudad sugirieron abrir dos cuentas bancarias para que los vecinos pudieran hacer sus aportes voluntarios. En tanto el Concejo Deliberante tomó la iniciativa de la colecta de alimentos y desde el municipio cruzan la información con las distintas instituciones para que el destino sea más eficiente a las familias más necesitadas.

La intendenta destacó que llevan adelante un control estricto en acceso a la ciudad como así también en las calles para que la gente no permanezca en espacios públicos más allá de lo exclusivamente necesarios. “Estamos poniendo mucho esfuerzo para que se cumpla con el aislamiento social en esta cuarentena. El comportamiento de la gente es bastante bueno, sobre todo después de las 19 cuando cesa toda actividad económica”, agregó.

LEÉ MÁS

Choferes de Pehuenche fabricaron una zona aislada para trabajar seguros

Comenzó la vacunación antigripal en Cipolletti

Se curó otro paciente rionegrino que contrajo coronavirus