Científico de la UNCo mapeó el avance del COVID en Neuquén

En Neuquén , las estadísticas sobre el COVID dependen de las autoridades de Salud y se enfocan en los casos acumulados o contagios nuevos. Pérez, en cambio, puso la lupa en los pacientes activos, es decir, los que transitan la enfermedad. Usó sus herramientas para cartografiar datos académicos y elaboró cien mapas de la provincia, uno por cada día, para mostrar el avance territorial de la pandemia. "Me interesaban más los casos activos que los acumulados, porque ves la realidad cuando sucede; por ejemplo, hoy en la provincia son menos activos que recuperados", explicó.

Indicó que, al trazar una evolución diaria, el video refleja "cómo el peso poblacional de cada localidad generó complicaciones para controlar el virus". Recordó que Loncopué fue noticia nacional por un brote masivo, "pero tuvo 33 casos activos como máximo y se recuperó rápido gracias al tamaño de su población, de alrededor de 50 mil habitantes, y la conciencia de cada vecino".

Germán Gabriel Me dieron ganas de hacer un mapa de COVID y resultaron ser 100.Pueden adelantar el video explicativo.Van los casos activos desde el primer caso de la provincia por localidad, son los primeros 100 días!!!. Gracias Simón Darío Gutiérrez por la edición del video Posted by Germán Gabriel Perez on Sunday, July 12, 2020

Señaló que, en la Confluencia, el proceso fue distinto por tratarse de una gran metrópolis. "En Neuquén capital, pasamos nueve y seis días sin casos nuevos, pero, en cuanto surgen dos o tres, aunque sean pocos, se vuelven difíciles de controlar por la cantidad de pobladores y las relaciones que se dan en el ámbito urbano, sobre todo en la conurbación que conforma con Plottier, Centenario y Las Perlas", detalló.

Observó que, aun cuando se restrinja el tránsito en rutas y puentes, "la dinámica del área metropolitana se mantiene, por los trabajadores esenciales y el constante movimiento de personas entre localidades".

Arriesgó que, mientras haya casos en Neuquén capital, "va a seguir la transmisión a otras localidades cercanas porque, aunque no soy infectólogo, entiendo que un área metropolitana tan grande no puede frenar la movilidad a cero, no puede cortarla, sólo ralentizar el contagio".

Aclaró que el video que difundió no es parte de un estudio científico previo, aunque se convirtió en el puntapié para indagar en cómo influye la vida urbana en la propagación del COVID-19. "La motivación inicial era llevar la ciencia al lugar de la cultura general, salir un poco del ámbito académico restrictivo, pero ahora estoy pensando en publicar en alguna revista especializada", confió. Recalcó que le gustaría que este aporte "sirva también para la comunidad, porque tiene un sentido asociado a la preocupación social actual".

-> La pandemia va a cambiar la forma de andar en la calle

Para el especialista en movilidad urbana Germán Pérez, la pandemia de COVID-19 cambiará la forma en que nos trasladamos por la ciudad. Afirmó que, si le sacamos provecho al confinamiento, Neuquén tiene la chance de optimizar su conectividad; de otro modo, la capital provincial se encamina a una mayor “motorización” del espacio público.

Pérez es investigador de la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, vinculado al Conicet. Desde hace años, advierte en sus trabajos que las características de nuestra metrópolis favorecen el uso del auto por sobre otros medios más sustentables.

“El área metropolitana tiene un índice de motorización muy elevado, hasta hace poco había dos personas por vehículo patentado en Neuquén capital, que es muchísimo, y hay que tomar medidas rápido para sostener al transporte público, que va a ser necesario más adelante, y a la vez fomentar otras formas de movilidad”, recomendó.

Comentó que el COVID generó “una caída masiva del transporte público en todo el mundo, que va a seguir mientras el virus tenga prevalencia; por eso, en muchas localidades de Europa empezaron a peatonalizar las áreas que eran para automóviles, a generar más bicisendas y a dar créditos y bonos para comprar o reparar bicicletas”.

Señaló que, antes de la pandemia, “Neuquén venía con cierto impulso hacia una movilidad urbana sustentable y la pandemia puso en jaque ese avance; por eso, ahora el principal problema es que no aumente la cantidad del vehículos”.