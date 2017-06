Varios internos reclamaron a la Justicia en 2016. Se acordó un plan de obras que no se llevó a cabo.

Pasó un año, llegó el frío y nada cambió para los presos de los pabellones C y D de la cárcel cipoleña. Aunque el gobierno provincial comprometió un plan de acción para resolver los problemas de calefacción por los que hay reclamos en la Justicia, lo cierto es que tenía plazo hasta mayo, el tiempo se cumplió y las obras no se hicieron, informaron distintas fuentes consultadas por LM Cipolletti. Por lo tanto, si los internos no quieren congelarse en sus celdas, tendrán que hacerse de un caloventor.