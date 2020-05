Casi 450 jugadores y 12 técnicos del Federal A quedarán sin trabajo

El informe arrojó cifras preocupantes, en las que así 450 jugadores pasarán a ser desempleados, al igual que doce entrenadores.

La temporada todavía no se dio por terminada en la tercera categoría del fútbol de ascenso, pero sin embargo no hay fechas previstas para que se reanude el campeonato o se definan los ascensos. En ese caso, los clubes podrían volver a acordar contratos con los jugadores, pero lo cierto es que no hay certezas de ningún tipo, ni siquiera sobre cuándo puede volver la competencia.

Desde la AFA estiman que se podrá jugar cuando llegue primavera, pero desde Nación, “antes de fin de mes”, dijo Matías Lammens, ministro de Deportes y Turismo

Ayer, Nicolás Russo, presidente de Lanús y hombre cercano a Claudio Tapia en la AFA, adelantó que el fútbol “puede regresar en septiembre”.

“Siendo optimista, el fútbol puede regresar en septiembre a jugarse y nos entrenaremos desde julio. Pero es un escenario optimista”, apuntó.

Además, habló de un tema polémico, que genera diferencias en la AFA. “Hemos decidido suspender los descensos en todas las categorías y para los ascensos esperaremos a ver cómo se desenvuelve la pandemia, aunque la idea es definirlos en la cancha”, indicó.