Capo narco finalizó la primaria y así achicó su condena

Al igual que otros ex integrantes del clan Montecino que gozan de la libertad condicional, los narcos cipoleños que recibieron las condenas de prisión más duras de la justicia federal buscan algún beneficio de reducción de penas. Por esta razón, empezaron a estudiar y, por ejemplo, Sergio “Condorito” Dávila, no sólo completó la primaria sino que aprobó el primer año en un colegio neuquino. Entre las particularidades, hubo un reclamo de Manuel “el Chileno” Ribera Pabst, quien hizo un curso de guitarra en el IUPA, pero no se lo reconocieron.