Algunos prefirieron el silencio y otros se expresaron con recuerdos como el "Negro" Héctor Enrique, quien destacó que "el 'caballo' era una persona positiva, que siempre estaba de buen humor, un gran tipo y adentro de la cancha te defendía siempre, jugaba con el corazón y así hay que recordarlo, con las cosas buenas".

Luego agregó que "jugamos juntos, trabajamos como entrenadores y siempre mostró su enorme nobleza".

Ricardo Bochini, compañero en México '86, manifestó que "fue una persona buena, un compañero extraordinario que dejó todo por su club y por la camiseta de la selección. Teníamos muy buena relación en ese grupo".

ientras, Miguel Lemme remarcó: "fue un gran amigo, un caudillo, jugaba con el corazón y representó al pueblo argentino. Tengo los mejores recuerdos, vivimos momentos inolvidables en Estudiantes con ese grupo que armó otro grande como Carlos Bilardo".

Gugnali también despidió al "Tata" y contó que "en aquel equipo del 82 y 83 fue mucho más que un compañero, fue un referente, un jugador admirable, con una mentalidad ganadora que contagiaba. Compartimos etapas muy linda y esta partida nos llena de tristeza, porque además era una persona muy joven, con mucho para dar".

Murió el "Tata" Brown, un campeón del mundo

"Un amigo, un hermano, porque así somos ese grupo del 86. Más allá de los logros, yo quiero a la persona. Un tipo espectacular, con un corazón enorme, una lástima, creo que no es justo, nos duele muchísimo, siempre tiraba para adelante. Cuando me enteré estaba anoche en la tele y fue un golpe muy duro, me tuvo que ir porque no me podía seguir", contó Sergio Batista, campeón mundial en el '86.

"Me costaba ir a verlo, porque no lo podía ver así. Siempre estuvimos juntos, nos teníamos mucha confianza, convivimos cosas buenas y malas, siempre estuvo a mi lado, insisto fue como un hermano. El 'Tata' llevó siempre la escuela de Estudiantes, le decíamos caballo porque era un animal, iba siempre al frente, con una personalidad fantástica", añadió.

El ex arquero Luis Islas señaló: "vengo a despedir a una persona que vamos a extrañar, buena persona, gran jugador. Para el fútbol argentino se va un grande de verdad. Dio la vida por todas las camisetas que defendió y en especial la de Estudiantes y la Selección".

Las redes sociales también sirvieron para que Diego Maradona y Lionel Messi expresaran sentimientos hacia Brown y muchos otros prefirieron el silencio como Sebastián Verón, Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Alejandro Sabella, Carlos Pachamé, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Carlos Tapia, Julián Camino, Juan Ramón Verón y muchos más que pasaron como Blas Giunta, Bernardo Romeo, un "hijo adoptivo" del "Tata".

También representaron al plantel albirrojo en la despedida Mariano Andújar, Gastón Fernández y Matías Pellegrini.

Cerca de las 15 el féretro partió de la sede estudiantil, portado por los campeones del mundo, tuvo una recorrida por el nuevo estadio de calle 1 en La Plata y sus cenizas, tal como era su pedido, descansarán en el Country Club de City Bell.

Brown fue padre de tres hijos: Florencia, cantante; Juan Ignacio, ex jugador y hoy entrenador, y Diego, de 13 años, que lleva ese nombre en homenaje a Maradona.

