Cada vez hay más ataques de perros en las calles

Los perros callejeros se volvieron una amenaza y en el Municipio no saben cómo controlarlos.

Los ataques de perros callejeros en la ciudad se han vuelto una costumbre en los últimos tiempos y las autoridades aseguran que están atadas de pies y manos, y que es muy poco lo que pueden hacer.

El domingo por la noche una pareja que caminaba por la calle Domingo Savio fue agredida por un hambriento can. El caso se viralizó por las redes sociales y una innumerable cantidad de cipoleños comenzó a narrar situaciones similares en diferentes puntos de la ciudad. En uno de los casos, un joven contó que fue atacado por una jauría en la misma calle, lo hicieron caer de la moto y sufrió varias lesiones producto de las mordeduras.

El Municipio, por su parte, puso quinta con las castraciones de mascotas, pero aseguran que los resultados se verán recién en unos años. Qué hacer entonces hoy con los perros que circulan sin control en la vía pública. El responsable de Zoonosis, Eduardo Fernández, preparaba ayer un memo para solicitarle al Ejecutivo la incorporación de personal capacitado, herramientas adecuadas para retirar levantar canes de la calle y mejores condiciones en el refugio, que está al borde del colapso.

“Hoy no tenemos cómo agarrarlos, cómo llevarlos ni dónde dejarlos porque el refugio está colapsado”, reconoció el funcionario, quien añadió: “Estamos trabajando en esto, muy preocupados, por cierto”.

Si bien la comuna comenzó hace una semana a frenar futuros nacimientos con muy buena respuesta de la gente y tres equipos abocados a full a las castraciones, queda por resolver el problema más inmediato de tener muchos perros sueltos en la calle, de quienes nadie se hace cargo.

Aunque es habitual verlos deambular por los barrios, Fernández sostuvo que el 90% tiene dueño. El problema es que las personas no tienen una conducta responsable, aun cuando en diciembre de 2016 los concejales sancionaron dos ordenanzas en las que se obliga a los vecinos a cercar su predio

La norma también establece que los perros no pueden estar encadenados en su casa y que para pasearlos deben ir con un bozal y una correa. También se prohíbe el abandono de estos animales, así como también la cría clandestina con fines comerciales o de riña, entre otros puntos.

Seis de cada diez cipoleños hoy tiene perro. “No hay casa que no tenga perro. La costumbre de tener uno por seguridad está muy arraigada”, sostuvo Fernández.

Uno de esos frentes tiene sustento legal y consiste en retirar los perros de la calle, haya o no una denuncia, y alojarlos en dependencias municipales que garanticen la salubridad del animal. Sin embargo, eso en la actualidad no es posible.

Aumenta la cantidad de denuncias

El Juzgado de Faltas ya acercó diez expedientes y no paran de llegar reclamos de vecinos. Tanta zozobra genera esta problemática que algunas personas están muy cerca de la agresión física. Las situaciones que disparan la queja son diversas. Desde el caso de un perro que ladra toda la noche o se quedó sin agua para tomar porque su dueño se ausentó de la casa, hasta el can que se adueñó de un pedazo de la vereda y no deja pasar a nadie. Y la cosa se torna más virulenta cuando alguien resulta atacado.

Por una conducta responsable

El Municipio apelará a que los vecinos desarrollen una conducta responsable. Los visitará en su casa y les hablará para que cambien su actitud. Pero si no hay respuestas positivas, serán multados. “No existen perros sin dueño, existen dueños irresponsables”, sostuvo Eduardo Fernández, titular de Zoonosis, y agregó: “Si no se hacen cargo, no se soluciona este problema. Y desde Zoonosis proponemos un trabajo con la gente. A esto lo arreglamos entre todos”.