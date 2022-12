De acuerdo a lo determinado por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional que declara feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 por el campeonato de Fútbol obtenido por la Selección Nacional, no habrá actividades en la Administración Pública ni establecimientos escolares de Río Negro.

"Cabe aclarar que por tratarse de un feriado nacional, no hay posibilidad por parte del Gobierno Provincial de adherir o no, sino que el mismo es de efectivo cumplimiento", indicaron en un comunicado desde Provincia. No obstante hicieron conocer que objetaron esta decisión del Gobierno Nacional.