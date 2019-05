Bronca tachera: "A las tomas no entramos más"

Germán, taxista y segunda víctima de la inseguridad de la semana, comentó en diálogo con LM Cipolletti que en una primera instancia se enteraron de que dos sujetos habían llevado a un taxi libre hasta la toma 10 de Febrero para asaltarlo a mano armada y que, algunas horas más tarde, se enteraron de un segundo hecho, el que colmó la paciencia de todos.

“El segundo compañero, perteneciente a Servi-Taxi, tomó pasaje en el Hospital Pedro Moguillansky. Eran dos chicos, uno tenía la cabeza vendada y el otro al parecer sólo lo acompañaba. A él también lo llevaron hasta la 10 de Febrero y lo encañonaron para robarle todo. Están bien, no sufrieron ningún tipo de heridas, pero obviamente están shockeados por la situación que les tocó vivir, como me pasó a mí”, detalló.

A su vez, Germán explicó que, en este último hecho, varios taxistas persiguieron al joven delincuente que portaba el arma de fuego y lo vieron ingresar a una vivienda en la toma La Esperanza para refugiarse. “Estuvo presente el grupo COER, personal policial y muchos móviles. Yo no estuve ahí, pero los compañeros me contaron que se vivieron momentos de mucha tensión”, remarcó.

Los dos hechos ocurrieron en la jurisdicción de la Unidad 45° de Cipolletti.

Tras una hora de espera, todos los taxistas se dirigieron a la Unidad Cuarta de Cipolletti en busca de algún tipo de respuesta o soluciones para frenar con esta ola de violentos asaltos. “Se dialogó con el jefe de la Comisaría, Osvaldo Huanque, y quedaron en realizar una reunión con todo el personal y los representantes de cada una de las bases, para ver qué es lo que se puede hacer para brindar mayor seguridad a los trabajadores. También nos fuimos hasta el barrio Anai Mapu para hablar con el jefe del destacamento, él nos dijo que había problemas de personal pero que se iban a incrementar las recorridas”, agregó el taxista.

No obstante, y al no obtener una solución contundente, los tacheros tomaron la determinación de no ingresar más a los asentamientos de la localidad durante el turno noche. Al respecto, Germán comentó que quienes quieran viajar hacia la 2 de Febrero o la 10 de Febrero sólo podrán hacerlo hasta la comisaria, y quienes quieran llegar hasta el Obrero A o B tendrán que bajarse en Naciones Unidad y Circunvalación. “Aparte de todo esto, pedimos mayores controles policiales sobre la Naciones Unidas. Esta situación no da para más”, sentenció, indignado.

Cuatro violentos asaltos en una semana

Los dos primeros casos que volvieron a despertar la preocupación entre los taxistas ocurrieron el 7 y el 11 de mayo. Ambas víctimas trabajan para la empresa Solo Dos y fueron asaltados en la 10 de Febrero.

Las últimas dos víctimas también fueron atacadas en el mismo lugar, y creen que los delincuentes serían los mismos, ya que la modalidad de robo fue muy similar a los anteriores.

La necesidad de tomar medidas

Lo ocurrido con los taxistas casi que no sorprende y forma parte de una preocupante seguidilla de atracos a taxis de la ciudad. Una vez más, se advierte la necesidad de que alguien se movilice para proteger a los choferes que cumplen el siempre riesgoso horario nocturno.

Lamentablemente, hoy Cipolletti no cuenta con el Consejo de Seguridad activo de otros tiempos, que se ocupaba de estos temas y buscaba soluciones.

