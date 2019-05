“Llevé a una pasajera hasta su casa, y de regresó tomé la calle Naciones Unidas y en esquina con Cobián un joven paró el taxi. Pensaba que era un laburante, por eso tomé el pasaje allí”, relató. El cliente le pidió que lo lleve hasta la toma 2 de Febrero, y en el camino le contaba que había salido de trabajar, y que estaba cansado, sin ganas de caminar hasta su casa.

“Al llegar al segundo puente de la 2 de Febrero hicimos algunas cuadras y se me abalanzó encima. Quiso quitarme las llaves del auto. Me puso un cuchillo en el cuello y me dijo que me quede quieto o me cortaba. Forcejeamos, le quité la mano sobre mi cuello y se fue corriendo con la recaudación de la noche, alrededor de $2600”, relató el taxista.

El chofer intentó escapar del lugar, pero un problema mecánico le jugó una mala pasada. “Durante el forcejeo se me apagó el auto, y cuando quise encenderlo no arrancó porque tengo un problema en el burro de arranque. Fueron mis compañeros los que salieron a buscarme y me auxiliaron, porque llamaron al 109 pero la presencia policial nunca llegó”, dijo el trabajador.

Por fortuna no sufrió lesiones de gravedad. Asegura que el robo tuvo las mismas características del asalto a su compañero días atrás, por lo que creen que se trata de una persona que se refugia en esa zona.

“No hice la denuncia policial porque es perder tiempo y no se llega a nada”, criticó el taxista indignado.