Tras la derrota, el técnico metió mano en la formación. El plantel ayer trabajó en la definición en el ex predio del Banco Nación.

Botella no da pistas y Trotta tiene todo listo para el clásico de mañana

Botella dirigiendo la práctica de ayer en el ex predio Banco Nación. Francisco Sanchez V.

En el ex predio Banco Nación, Cipolletti trabajó en la definición y Duilio Botella no dio pistas del once que enfrentará mañana por la segunda fecha de la reválida del Federal A, a Independiente de Neuquén, desde las 17, en La Chacra con el arbitraje de Sergio Testa.