Bordignon asegura que el voto parroquial estará listo a fin de año

“Les dimos toda la información de la situación, pidieron colaboran, y le dijimos que sí, que son bienvenidos. Pero la pregunta es, una etapa tan técnica como esta, cuál sería el aporte que puedan dar. Si en realidad quisieran ayudar, y por más ganas que pongan, no pueden, porque esto no se trata de partidos políticos, es una cuestión de digitalización de información. Sólo la secretaría Electoral lo puede hacer. Ningún partido político tiene nada que hacer ahí. Lo único que les pedimos es que dejen trabajar”, afirmó Bordignon.

Dijo que no existe una fecha exacta de finalización, pero que se encuentra prácticamente terminada. “Como plazo definitivo para terminar el sistema es abril del 2019, pero esto antes de fin de año ya estará en condiciones. La gran suerte que tenemos es que Cipolletti ya contaba con información catastral digitalizada, y esto es esencial. Estamos muy bien con los tiempos, imagínense que hay municipios que ni siquiera tienen la información digital”, contó el funcionario a LM Cipolletti.

Aseguró que nunca se negó la información, y que esto se puede comprobar en la propia Justicia Electoral.

¿Qué es el voto parroquial?

El voto circuital, o parroquial, es un nuevo sistema electoral para que los votantes puedan sufragar en las escuelas más próximas a sus domicilios y no la que les toque según la letra de su apellido. Con esto se prevé mayor participación de vecinos durante las elecciones ante la eliminación del inconveniente de la movilidad. Además, de podrá eliminar el famoso “acarreo” que utilizan los partidos políticos más grandes.

Este sistema no sólo tomará en cuenta las escuelas cercanas al domicilio, sino que también tendrá en cuenta la cantidad de votantes para que sea equitativo, y no existan mesas superpobladas y otras vacías. Según explicó Bordignon, en Cipolletti el máximo de votantes por escuela será de alrededor de 3 mil personas, por eso la distancia a los colegios puede variar para distribuir de forma equitativa, aunque no se excederá un máximo de 600 metros de distancia.

Contar con la información catastral digitalizada también otorgará la posibilidad de realizar todo tipo de tramites municipales, ya que con un solo click en las oficinas se podrá tener toda la información del domicilio, planos, atas contravencionales y estado de deudas, de forma actualizada.

