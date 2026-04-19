Podas "fantasma" en Cipolletti: el municipio lanzó una advertencia urgente para vecinos

Detectaron trabajos no autorizados y aclaran cómo pedir la poda de árboles. Advierten que nadie ofrece el servicio de forma particular.

Desde el Municipio de Cipolletti lanzaron una alerta ante la poda de árboles en la ciudad. Foto: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti encendió las alarmas tras detectar podas realizadas sin autorización por personas que aseguran trabajar para el Estado local.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos fueron contundentes: no se brinda el servicio de poda de manera particular. Todas las tareas se ejecutan bajo control técnico y con cronograma oficial.

La Dirección de Espacios Verdes explicó que las intervenciones no son al azar . Cada poda responde a criterios específicos para evitar daños irreversibles en los árboles.

El objetivo no es “cortar por cortar”, sino acompañar el crecimiento, mantener la seguridad y preservar el patrimonio natural de la ciudad. Una mala poda puede afectar seriamente la salud del ejemplar.

Cómo hacer un pedido de poda y evitar problemas

Para solicitar una poda, los vecinos deben comunicarse con la Central de Atención al 147 y enviar una foto tomada a unos siete metros del árbol.

Esa imagen permite a los técnicos evaluar si realmente es necesaria una intervención o si el árbol puede continuar su desarrollo sin riesgos.

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El caso que más reclamos genera

Uno de los pedidos más frecuentes está vinculado a ramas que superan el tendido eléctrico. Sin embargo, no siempre corresponde podar.

En muchos casos, se busca guiar el crecimiento para que el árbol supere los cables sin interferir. Si las líneas están aisladas, el riesgo es mínimo.

Cuando se trata de cables desnudos de media tensión, la tarea no la realiza el municipio, sino la empresa Edersa, por cuestiones de seguridad.

Qué pasa después del pedido

Si la evaluación técnica determina que la poda es necesaria, el caso se incorpora al cronograma anual de trabajo según prioridades.

Desde el Municipio pidieron colaboración y paciencia, y remarcaron que el cuidado del arbolado es clave para sostener el entorno ambiental y la identidad paisajística de la ciudad.

Para más información, los vecinos pueden ingresar al sitio oficial del Municipio.