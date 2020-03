Según expresó, restringirán el ingreso a las personas que no sea residentes para evitar la propagación del coronavirus.

“Sólo podrán ingresar los propietarios de viviendas de segunda residencia, quienes deberán permanecer en el interior de las mismas. La norma se instrumentará mediante casillas de control que se instalarán en la rotonda principal del acceso, el acceso sur a Las Grutas y el ingreso al Puerto del Este”, detalló el intendente.

El mandatario indicó que contarán con efectivos de la Policía de Río Negro y bomberos para realizar la vigilancia en los caminos de acceso, y que se encuentran tramitando el acompañamiento de Prefectura.

El presidente enojado con quienes no respetan la cuarentena

monte hermoso

Luego de los anuncios del Gobierno nacional, una ola de turistas invadió la ruta de acceso a Monte Hermoso. La postal enfadó al presidente, quien repitió que la medida es para quedarse en casa y no para viajar.

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse", escribió Fernández en su cuenta de Twitter, junto a una nota del portal de Telefe en la que se mostraba a las miles de personas que aprovecharon las medidas para incentivar el aislamiento para ir a pasear a Monte Hermoso.

Comerciantes y vecinos hacen un piquete en Claromecó

piquete en Claromecó

Comerciantes y vecinos de Claromecó realizan piquetes en las rutas de acceso a la villa turística para evitar el ingreso de viajeros a la ciudad.

La medida fue consensuada por comerciantes y vecinos para evitar la propagación del coronavirus, y desde temprano se apostaron en el sector donde se realiza el control policial, buscando evitar lo que ocurre desde ayer en Monte Hermoso, donde una fila de kilómetros de autos ingresó durante toda la jornada.

Los comerciantes autoconvocados contaron que la medida busca concientizar a la gente y expresar la preocupación. Agregó que no es una medida de fuerza y hay libre tránsito, pero están abocados a llevar adelante la medida de "Turismo Cero", porque la localidad "necesita estar tranquila y que la gente no se tome vacaciones, que la gente tome conciencia".

