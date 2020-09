Bariloche: el sector turístico reclamó por la vuelta de los vuelos

Se trata de la tercera movilización que se realiza solicitando a las autoridades nacionales el reinicio de la actividad turística, teniendo en cuenta la “crítica situación que atraviesa el sector, con comercios que bajan persianas, hoteles que no reciben un solo visitante desde marzo y restaurantes que ya no pueden seguir funcionando con los mecanismos que proponen los distintos gobiernos”.

El reclamo contó además con el acompañamiento de los dos gremios más importantes de la ciudad, que son el de empleados de comercio y el de los trabajadores hoteleros y gastronómicos.

Tal como estaba previsto una gran cantidad de gente se concentró esta tarde para abrazar a la pista del aeropuerto reclamando por el regreso del turismo. Cámaras empresariales, gremios, vecinos en general participan de la manifestación

El retén de la PSA se ubicó a unos 200 metros del acceso al aeropuerto aunque los participantes eligieron una ruta alternativa que rodea a la estación aérea para estacionar sus vehículos y desde allí exhibir banderas y carteles donde reflejan su petitorio.

Un funcionario del ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro, Daniel García, fue uno de los coordinadores de la actividad quien, incluso, hizo las veces de guía de tránsito para ordenar la caravana.

La empresaria hotelera y presidente de la Cámara de Turismo, Belén García Bertone, se mostró conforme con la amplia convocatoria y aseguró que ver tanta gente que acompañe el reclamo “es muy gratificante” y destacó que “en Bariloche todos tenemos alguna relación o vínculo con la actividad turística”.

"Es un banderazo pacífico, buscamos que nos escuchen y que los anuncios que se realizan sobre la apertura de las rutas se efectivice y no quede en una declaración mediática" mencionaron referentes del sector.

Los referentes sindicales que participaron de la convocatoria señalaron que “Bariloche necesita trabajar, ya. Es imposible seguir sosteniendo la actividad como estamos hoy y cada vez hay más trabajadores con problemas económicos, culpa de que no se reactiva el turismo”.

Agregaron además que “necesitamos urgente reactivar la actividad, sino la situación será un verdadero desastre, sin precedentes”.

Las voces consultadas fueron cautelosas en relación a los anuncios oficiales que indican que el primero de octubre se reactivará la actividad, al menos, de la estación aérea local.

“Escuchamos varios anuncios desde mediados de año hasta ahora, pero mientras tanto la situación sigue siendo crítica. Cuando veamos el primer vuelo aterrizando, recién vamos a creer en lo que nos están diciendo” señalaron.

El edil l Pablo Chamatrópulos manifestó que hay "una enorme expectativa y compromiso por lo que representa la expresión popular, cívica y ciudadana de esta manifestación que reclama algo indispensable para nuestra ciudad que es la reapertura de los vuelos”.

Resaltó la importancia de que las autoridades nacionales tomen conciencia que no es posible para nuestra ciudad seguir sin esta actividad indispensable que además "ha sido probado en todo el mundo, la Argentina es el único país que no esta volando, que con debidos protocolos no representa ningún riesgo sanitario". Agregó que "parece insólito que a seis meses del 19 de marzo estemos con el aeropuerto sin operar".