Los casos van en aumento y desde la Justicia mostraron preocupación. En igual período del año pasado fueron 671 los casos de violencia doméstica que se denunciaron en la ciudad, una de las que muestra con mayor crudeza el flagelo de la violencia machista.

De acuerdo con las estadísticas del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, el número de casos ingresados, de enero a junio de este año, supera la cantidad en igual período de 2016 en un 15%.

Los números fríos pueden tener una lectura negativa, por cuanto refieren una escalada de violencia que es real y evidente en todo el país. Aunque también admiten otra mirada, si se quiere, positiva y esperanzadora. Es lo que cree la jueza de Paz de esta ciudad, Gabriela Lapuente, para quien si bien “hay más violencia generalizada, también hay más conciencia y visibilización de la problemática. La gente se anima más a denunciar, empieza a reconocer la vulneración de sus derechos”.

En este proceso, destacó el trabajo que desempeña la Red Local de Prevención de Violencia Familiar para que las víctimas comiencen a empoderarse.

De igual forma, aún son muchas las víctimas que no se animan a llevar a los violentos a Tribunales. Según revelaron desde la Comisaría de la Familia, inaugurada este año, más de la mitad de las mujeres que recurre a la unidad deciden no continuar con los procesos. Esos casos no llegan a la Justicia porque la Policía no puede hacer la denuncia de oficio, por lo que esas víctimas no están contempladas en el informe de la Justicia.

En la Comisaría de Familia las mujeres reciben asesoramiento legal y contención, pero no hay acciones sobre los violentos si no realizan la denuncia.

El incremento en las estadísticas motivó al Superior Tribunal de Justicia a impulsar este año la creación en Cipolletti de un nuevo juzgado de Familia. Buscan contener la demanda y permitir que las causas se investiguen con más agilidad. Asimismo, el mes pasado el STJ definió mediante Acordada duplicar las secretarías de todos los juzgados actuales.

Provincia

La tendencia cipoleña no es diferente en la provincia, ya que también creció un 10 por ciento la cantidad de causas que ingresaron a los juzgados de Familia. El aumento es tan importante en relación con otros procesos judiciales, como pueden ser los divorcios o el pago de la cuota alimentaria, que los casos de violencia doméstica y familiar ya representan el 57 por ciento de los ingresos totales de causas, cuando en igual período del año pasado implicaban menos de la mitad del total de expedientes (45%).

Si bien el fuero de Familia evidencia un incremento sostenido en el ingreso de causas de violencia doméstica durante los últimos años, en cambio, comienza a verificarse un descenso de aquellas causas que tienen mecanismos de resolución alternativa de conflictos.

Por encima de Cipolletti están los juzgados de Roca y Luis Beltrán, con 1447 casos ingresados durante el primer semestre de este año.

Poder Judicial

Suman técnicos y dependencias

Durante 2016 el Poder Judicial designó 29 profesionales en los equipos técnicos interdisciplinarios para los juzgados de Familia de Cipolletti, Viedma, Roca, Villa Regina, Luis Beltrán y Bariloche.

Los nombramientos obedecen a la complejidad de las causas, ya que en muchos casos se necesitan protocolos de asistencia multidisciplinarios para respaldar a las víctimas.

Además, durante el año pasado, el Superior Tribunal de Justicia incluyó la temática específica de Familia como una de las cinco unidades para la segunda etapa del Plan Estratégico del Poder Judicial. Esta unidad elaboró tres proyectos sustanciales para el fuero. Entre estos últimos se destaca la creación de una Oficina de Tramitación Integral, que se implementará como prueba piloto en Bariloche.

Por otra parte, a través del plan de inspecciones de la Auditoría General, se busca consolidar una política de observación permanente.