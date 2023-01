Sin embargo, las personas que quedaron bajo su cuidado manifestaron que no está recibiendo la atención correspondiente, lo cual muchas veces da como producto sus ataques contra ellos. En este sentido, explicaron que la joven “muchas veces no tiene completa su medicación, no tiene una casa en buenas condiciones, no tiene contención psicológica ni psiquiátrica con regularidad, no tiene actividades recreativas, necesita anteojos y no los tiene, no hay controles de salud y hay muchos elementos de higiene personal que no son acorde a sus necesidades", confió un trabajador del lugar a VDM Noticias.