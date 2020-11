Así continuará la situación en los puentes a Neuquén

Tras un día caótico, en el que la ciudad quedó prácticamente cerrada por los piquetes en los puentes carreteros, no hubo solución al conflicto, ni intento de desalojo. Los manifestantes, en su mayoría miembros de organizaciones sociales neuquinas levantaron temporalmente uno de los piquetes, pero anunciaron que lo retomarán mañana a primera hora. Se espera un jueves igual de complicado para unir Cipolletti y Neuquén.

Corte en el tercer puente Anahí Cárdena

Los cortes de ruta fueron realizados por militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), del Polo Obrero, del Frente Popular Darío Santillán (FPD,) de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), todos de la provincia de Neuquén. Reclaman trabajo, comida para comedores y aumento del monto de programas sociales.

"Nos convocan y luego no nos atienden el teléfono. Intentamos ir a reclamar a otros lugares para no afectar a la gente, pero no nos queda otra que venir a acampar a los puentes. Vamos a cortar los tres puentes, nos organizamos en turnos para cortar el tránsito", señaló el referente de FOL, Diego Mauro.

Las organizaciones sociales, en tanto, aseguraron que durante la noche continuará el bloqueo total del paso por los puentes carreteros de la Ruta 22. La protestas continuaría durante todo el jueves.