Aseguran que la asesina de Honores sufrió un shock emocional por estrés

Ayer una noticia sorprendió a todos. La mujer se había cortado la tobillera electrónica que la controlaba en su prisión domiciliaria y estaba desaparecida. Hoy la encontraron caminando como si nada por la calle Toschi, en el barrio El Manzanar.

En diálogo con LM Cipolletti el abogado defensor, Juan Pablo Piombo, dijo que no tenía información previa antes de que se fugará.

“Me enteré hoy, y me llamó la atención. Fue una estupidez lo que hizo, porque no había ninguna probabilidad de que le retiren la prisión domiciliaria porque la estaba cumpliendo perfecto. No sé qué le pasó. Si me hubiera preguntado a mí, le habría dicho que se quede tranquila”, expresó.

Dijo que ahora la situación es más complicada porque el juez tiene fundamentos para que la prisión sea en un calabozo.

“Ahora la justicia tiene un motivo para revocar la domiciliaria. Me llamó mucho la atención todo lo que pasó. Es una actitud rara, porque quien se quiere fugar tiene una actitud mejor: parece que dijo vengan y deténganme”, cuestionó Piombo.

irene méndez caso honores

Su defensor dijo que, tras el veredicto, la mujer tuvo una recaída emocional. “Cualquiera en su situación está sometido a un alto estrés. Ella me decía que no dormía casi nada, estaba contra la pared porque la causa plantea absolución o perpetua, no hay intermedios. Está con un shock emocional”, expresó Piombo.

La mujer continuará detenida hasta mañana cuando se realice la audiencia en la que el juez dará a conocer si revoca o no la domiciliaria, y ordena la preventiva en un calabozo hasta que la sentencia quede firme.

irene méndez caso honores

LEÉ MÁS

Honores: ratifican la liberación de la única acusada

Hija de Honores: "Estoy convencida de que ella lo mató, las pruebas lo dicen"

Pidieron condena para la acusada de matar a Honores

Irene Méndez fue declarada culpable de matar a traición a Eduardo Honores