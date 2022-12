Por lo que se conoce hasta ahora, la propuesta presupuestaria tiene casi asegurado el respaldo unánime, no así la de tasas, ya que el bloque de Cambia Río Negro, ex Juntos por el Cambio, todavía no habría definido una postura común de los dos ediles que lo integran.

La titular del CD, Silvana Larralde, puso de relieve este martes la trascendencia del presupuesto para la labor de gobierno del Municipio y más aún en el difícil contexto económico que atraviesa el país, en particular, por el proceso inflacionario que se está sufriendo, en todos los niveles.

Al respecto, manifestó que todas las previsiones, por más cuidado que se ponga en su elaboración, pueden verse afectadas por la escalda en los precios, motivo por el cual siempre se tendrán que extremar los cuidados en la ejecución de los gastos. Graficó el problema con lo que ocurre en áreas como Obras Públicas y Servicios Públicas, en las que cuando deben hacer la compra de algún insumo o maquinaria se encuentran con que los valores de los bienes a adquirir se incrementan constantemente.

El monto del presupuesto asciende a más de 8.500 millones de pesos, lo que representa un aumento superior al 96 por ciento en relación al presupuesto que está actualmente en ejecución. Las mayores partidas estarán destinadas a Obras Públicas, Servicios Públicos y el área social.

En cuanto a la ordenanza tarifaria, está previsto que las tasas aumentarán alrededor de un 66 por ciento, un monto significativo pero que está prácticamente en línea con la inflación que prevé el gobierno nacional en su presupuesto, que es de un 60 por ciento. A favor del Municipio, está el hecho de que la suba de tasas para 2022 ha quedado muy por debajo del proceso inflacionario actual.

Ajustar los bolsillos

Para la definición del presupuesto municipal de 2023, los concejales mantuvieron conversaciones con funcionarios de diversas áreas del Ejecutivo, a los efectos de despejar las incógnitas que pudieran existir. Ha sido un trabajo concienzudo y cuidadoso, ya que son muchas las partidas y las cifras contempladas. Al final, ha quedado en claro que las previsiones están a la altura de lo que la realidad local y la del país imponen. En cuanto a la ordenanza tarifaria, el aumento de las tasas que conlleva ha sido objeto, como cada año suele ocurrir, de discusiones y debates, pero al final igual se aprobará. Los vecinos tendrán que ajustar sus bolsillos.