La titular del CD, Marisa Lazzaretti, manifestó que, ante el giro en los acontecimientos, evaluará con su asesor letrado si puede reanudarse hoy la reunión de labor parlamentaria pasada a cuarto intermedio el miércoles. Es que la presencia del presidente del bloque mayoritario es fundamental para que el encuentro se produzca. Si no, habrá que esperar hasta la semana que viene. Indicó que los miembros del bloque podrían reunirse de ser necesario durante el fin de semana largo para considerar la salida de Aninao. Sostuvo que no hay todavía un nombre para la sucesión pero subrayó que quien asuma tendrá que disponer de más tiempo y compromiso por las exigencias que tiene el cargo.

En tanto, Aninao, quien se hallaba ayer fuera de la ciudad, expresó en diálogo telefónico con este medio que él no quiere ser obstáculo para el funcionamiento del bloque y dijo que, eventualmente, si se pudiera designar a un colega de bancada para reemplazarlo durante sus ausencias podría seguir como presidente. Es consciente, sin embargo, de las restricciones de la reglamentación pero igualmente lanzó la alternativa.

Para Lazzaretti, no hay margen legal para variantes. Y por eso tendrá que definirse un sucesor. En pasadas ocasiones ya se han diferido reuniones del CD por cuestiones laborales de Aninao. En tanto, la también oficialista Alejandra Villagra confirmó que no se baraja aún el nombre de un eventual sucesor y dijo que, en su caso personal, no ha considerado la posibilidad de aceptar una postulación. Sí destacó la labor muchas veces crítica de Aninao y dijo que las disidencias enriquecen la democracia.

Una mayoría con acordes disonantes

Voz propia

Al margen de las circunstancias laborales invocadas por Aninao, la posibilidad de su alejamiento de la presidencia del bloque se mencionaba hace tiempo. Pero lo era más por sus posturas a veces contrarias al resto del oficialismo.

El tiempo pasa

El Deliberante tiene demorados varios proyectos de interés, algunos de los cuales esperaba aprobar esta semana. Al Ejecutivo, los que más le urgen son los relativos al aumento del boleto urbano, por los reclamos de Pehuenche.