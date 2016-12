Amenazaban a los rurales para tapar el trabajo esclavo

Detalles escalofriantes reveló ayer la delegación cipoleña de Trabajo sobre el supuesto caso de explotación laboral en una chacra de esta ciudad ubicada sobre la calle Saturnino Franco al 3100. El 22 de diciembre, cuando los inspectores visitaron el lugar, el titular les manifestó que no tenía personal trabajando ni pudieron visualizar a nadie. Pero luego supieron que no encontraron a nadie porque bajo amenazas de arma de fuego habían tenido que esconderse.

De acuerdo con la información que maneja la subsecretaría provincial, el dueño de la avícola y su hijo habrían obligado a los trabajadores tucumanos a ocultarse empuñando escopetas. Algunos lo hicieron entre la viruta de los gallineros y otros, debajo de una camioneta.

“Es habitual que encontremos trabajo no registrado, a veces de mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado, pero no esto, en condiciones de esclavitud. Acá no lo habíamos visto”, dijo el delegado zonal de Trabajo, Aparicio Riffo.

En diálogo con LM Cipolletti, consideró que “es bestial lo que se plantea” en esa chacra y confesó que las víctimas “están aterrorizadas”. Tal es así que ayer no quisieron hablar más con la prensa porque algunos de sus familiares aún no habían podido dejar el lugar ni retirar de ahí todas sus pertenencias. Por temor a que ellos sufran represalias, se llamaron a silencio hasta poder reunir a toda la familia.

La dirigente barrial Lila Calderón consiguió lugar para resguardarlos, de modo que ayer habían encontrado una casa donde alojarse hasta que puedan ubicarse de forma definitiva en otro lugar. Eso los desvela porque no saben cómo seguir sin un techo ni un trabajo.

De forma paralela, hay dos exposiciones policiales en la Comisaría 24ª que tienen que seguir su curso por la vía penal. En una de ellas, un mayor de edad denunció a su patrón para las malas condiciones laborales y los agravios que venía soportando. La otra fue realizada por el niño de 9 años que supuestamente era obligado a trabajar en la cosecha de cebolla.

Al parecer, las nueve personas que vivían hasta el martes en esa chacra tenían que aportar su fuerza de trabajo en condiciones indignantes. Se indicó que sólo el encargado estaba en blanco, pero al sufrir un accidente de trabajo, uno de sus hijos menores de edad tuvo que reemplazarlo en sus tareas a cambio de nada.

Maltratos

Según ex empleado, había antecedentes

A Adolfo Miguel Recalde también lo echaron de esa chacra. Él también venía del norte y durante diez años se desempeñó como encargado. “A mí también me maltrataron, pero yo les decía que no les tenía miedo y siempre los enfrenté, pese a que andaban siempre con un arma en la camioneta y me vivían insultando. Basureaban mal a todos, padre e hijo”, comentó el ex trabajador rural. Por eso no le sorprendió que fueran denunciados. “Siempre hubo menores trabajando”, acotó el vecino.