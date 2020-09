Alertan que jardines de infantes están al borde de desaparecer

“La palabra que nos define hoy es desesperación. No tenemos ningún ingreso de dinero y tenemos que sostener alquileres, servicios, impuestos y el sueldo de los empleados. En mi caso son 4 las empleadas que entienden la situación y juntas la remamos con eventos y ventas para recaudar dinero. Pero cada vez es mas difícil. La única ayuda que recibimos fue en agosto pasado de 150 mil pesos no reintegrables, pero no alcanzó más que para pagar un poco de alquiler y repartir en sueldos; fue un parche. Encima ahora con la ayuda a los comerciantes nos enteramos que no nos reconocen como tales y no vamos a recibir un peso de esos fondos”, reclamó la mujer.

jardines de infante

Indicó que su actividad se la vincula de manera estrecha a la educación formal, pero no lo son, y que tampoco las reconocen como sector comercial, quedando a la deriva.

“En Cipolletti somos 10 los jardines de infantes, uno ya cerró porque no aguantó. El resto nos sostenemos con mucho amor y esfuerzo, pero todo tiene un límite. En la ciudad son 100 empleados de jardines, son 100 familias. Estamos transitando la situación con respuestas pocos claras, la mesa de negociación con provincia quedó en la nada y eso demuestra la falta de capacidad de los políticos”, remarcó Iris. Agregó que hoy no tienen nada más que deudas, y que el único ofrecimiento encima es tomar créditos que no podrán pagar.

“En mi caso que tengo que pagar alquiler, el 931 que son las cargas sociales de las cuatro empleadas, y servicios, tengo un gasto fijo mensual promedio de $250 mil. Tenemos que trabajar porque en poco nos quedaremos sin chicos, ni siquiera tenemos una fecha tentativa de inicio. Entendemos la grave situación sanitaria, y el día que abramos tiene que ser con todas las garantías, porque trabajamos con niños”, explicó.

Remarcó que en toda la provincia son 48 los jardines y que cerraron algunos en Bariloche, Viedma y Cipolletti, pero que si la situación no mejora esto se va a agravar.

“Cuando hablamos en mayo pensábamos reabrir en agosto/septiembre, pero ahora se habla de noviembre o del 2021. No hay nada concreto. Por eso pedimos ayuda; no pedimos nada fuera de lugar, tenemos empleados que mantener y ninguna respuesta”, relató la mujer.