Alegatos por la muerte en el calabozo serán en abril

El cierre del debate se había previsto de manera inicial para la semana que pasó, pero la ausencia del abogado particular Carlos Vila impidió la realización de la audiencia. La situación no agradó mucho a los acusadores y generó el lógico enojo de la viuda de Sagredo, Claudia Olave, quien es querellante en la causa penal. "Estoy con mucho enojo e indignación, porque se generó todo un despliegue para poder tomarle declaración a la mujer y el abogado no se presentó. Es un irresponsable. Ni siquiera justificó su ausencia", se quejó Olave con relación al profesional Vila.

Justamente, la viuda de Sagredo y parte de su familia fueron los principales impulsores de la investigación sobre lo sucedido el 15 de abril de 2016, cuando la víctima fue detenida durante un operativo rutinario y terminó muriendo en una celda de la Unidad Cuarta.

Los acusados son Leandro Pastene, Cristian Correa y Daniel Ferreyra. Los dos primeros siguen formando parte de la Policía provincial y el tercero fue exonerado.

En los alegatos de apertura, el fiscal Martín Pezzetta se encargó de repasar los cargos en contra de los tres uniformados y precisó que cometieron un primer delito al incumplir las normativas previstas en las leyes provinciales 4562 y 1965, entre otras, ingresando a la víctima al calabozo sin brindarle atención médica.

Negligencia y deber de cuidado

Según la acusación impulsada por la fiscalía, los acusados "actuaron de forma negligente, violando el deber de cuidado y de forma antirreglamentaria por no haber observado los deberes a su cargo. En consecuencia, la víctima falleció producto de una hemorragia masiva subaracnoidea por no haber recibido asistencia médica inmediata ni la debida custodia en el calabozo".

Apenas se defina la responsabilidad de los tres imputados, deberá fijarse la pena si es que son declarados culpables.

LEÉ MÁS

Atraparon a dos narcos cuando fraccionaban la droga

El Superior Tribunal de Justicia dispuso receso hasta el 31 de marzo