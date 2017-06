Albañiles pararon la ampliación del CET 22 por falta de pago

La medida de fuerza comenzó el viernes pasado tras vencerse el plazo máximo para que el empresariado acredite los salarios de la segunda quincena del mes de mayo. Desde el gremio indicaron que son un total de 18 los obreros de la construcción que están afectados por el atraso salarial.

Según explicó el secretario general de la seccional de la UOCRA en Cipolletti, Juan Garrido, el retraso estuvo generado porque Provincia no giró el dinero a la empresa constructora porque no habían presentado las facturaciones correspondientes en tiempo y forma. “Hasta tanto no se pongan al día con la documentación requerida, Provincia no girará los fondos”, afirmó Garrido.

En las últimas comunicaciones que el líder local de los albañiles mantuvo con los referentes de la constructora Tomás Carnevale, a cargo de la obra, trascendió que estaban por presentar la documentación requerida y que entre hoy y mañana se podrían destrabar los pagos. “Según me dijeron, antes del fin de semana los trabajadores podrán cobrar la última quincena de mayo adeudada junto a la primera quincena del mes de junio. Además no se les descontarán los días no trabajados”, afirmó Garrido.

Desde el sindicato de trabajadores de la construcción aseguraron que los empleados no volverán a realizar las tareas hasta que no se les acrediten los salarios correspondientes, más allá de cualquier promesa.

La obra de ampliación del colegio secundario contempla la construcción de cuatro aulas, igual cantidad de talleres, un salón de usos múltiples y un sector para equipos directivos. En el 2016 la obra ya había sufrido un parate producto de un accidente con una cañería que provocó un escape de gas.