"No nos vamos a ir hasta saber qué va a pasar. Cuando llegamos nos dijeron que no podían hacer nada, después que no sabían qué hacer y a lo último deslizaron la posibilidad de llevarnos a todos juntos en un avión desde Neuquén a Corrientes de manera directa. Ahora dicen que no va a pasar porque somos 80 y volvimos a estar en la nada", sentenció.

Por su parte, remarcó que los jóvenes de la fundación trabajaron todo el año y estaban muy ansiosos de concretar el viaje. "Algunos no durmieron la noche anterior porque era la primera vez que viajaban en avión. En el aeropuerto fueron muy pacientes, un ejemplo a seguir, pero cuando entendimos que no íbamos a poder salir hubo llantos. Es lógico, estaban esperando este momento desde hace meses", agregó Rotella.

Finalmente, reflexionó: "Hay una sola cosa que tengo que decir, yo soy la cara visible, pero detrás están todas las familias y personas con discapacidades que esperan una respuesta. Trabajaron y esperaban una alegría, esto iba a hacer una alegría. Le pedimos a las autoridades de Buenos Aires que tengan el poder de tomar la decisión, que pongan voluntad y empiecen a pensar en las personas. Entiendo que hay conflictos, que ha sido muy difícil para notos, pero hay prioridades y no las han cumplido".

¿Qué es "Alas del Alma"?

La fundación surgió a partir de la necesidad de familiares de personas con capacidades diferentes de contar con un espacio de contención e integración donde pudieran expresarse a través de actividades artísticas y talleres laborales.

En sus inicios, funcionó como una cooperadora de padres y luego como Asociación Civil, hasta que finalmente se constituyeron como Fundación y lograron la personería jurídica.

