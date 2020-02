Alarma por la posibilidad de desalojo en Los Sauces

La inspección tendría como objetivo determinar la cantidad y calidad de las viviendas existentes y la identidad de las personas que las habitan.

En los últimos años, lo que pasó debió mantener en alerta a los pobladores. Durante la gestión municipal de Aníbal Tortoriello se había quedado en conformar una mesa de diálogo entre los habitantes y el propietario, en procura de un acuerdo definitivo. Al mismo tiempo, la comuna se había comprometido a iniciar un proceso de regularización general. Ambos objetivos quedaron en la mera expectativa, sin llegar a cumplirse.

Y tampoco prosperó la solicitud vecinal de declarar las tierras de utilidad pública para avanzar en un posterior proceso de expropiación. Al no materializarse ninguna de las opciones, tarde o temprano podía volver a saltar el problema judicial. Y, en efecto, ocurrió. Y ahora hay creciente inquietud y preocupación en la comunidad del lugar por lo que pueda acontecer respecto a un desalojo.

El barrio Los Sauces se conformó en 2010 y en su década de existencia ha atravesado momentos de mayor y menor tensión. No solamente por la permanencia de quienes viven allí sino también por los graves problemas que enfrentaron por el acceso al agua potable, un drama que se pudo solucionar.

El asentamiento forma parte de una serie de ocupaciones que han devenido en barrios irregulares. Muy cerca, se encuentran las tomas Bicentenario, La Ribera y Awka Liwen. Todas se encuentran al sur de Ruta 22 y están bastante consolidadas.

Temor ante un cambio de políticas

En las barriadas irregulares de la ciudad -como en Los Sauces- observan con temor un eventual cambio en la política general hacia las tomas. No les han gustado algunos pronunciamientos de la gobernadora Arabela Carreras, en relación con ocupaciones en Bariloche. La mandataria fue enfática en cuanto a que su administración no avalará nuevos asentamientos. En similar sintonía se ha manifestado el intendente Claudio Di Tella, quien ya ha dicho que no permitirá más ocupaciones en Cipolletti. Incluso, su administración trabaja para que no se consolide la última toma ocurrida en la ciudad, el Barrio Nuevo.

