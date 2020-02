La Muni arma un plan para controlar a los perros sueltos

“Se necesita una tenencia responsable de los animales. Vamos a hacer registrar a los perros peligrosos como dogos o pitbulls, como tiene que ser. Y otro punto es la adopción responsable para descomprimir la guardería canina”, dijo Blanco a LU19.

El funcionario aseguró que el problema “viene de larga data” y consideró que la solución está en que los vecinos se hagan cargo de sus animales. “Hay perros sueltos, pero no podemos levantarlos porque no hay lugar. Y la solución tampoco es llevar a todos los animales. Los dueños no tienen que dejarlos sueltos, y en el caso de los callejeros acompañaremos las acciones cada vez que haya denuncias” por mordeduras.

Actualmente, la guardería canina de la Isla Jordán aloja a 550 perros y no hay más lugar en los caniles. Solo se están construyendo espacios para albergar a los perros capturados por orden judicial a partir de las constantes denuncias por ataques en la calle.

550 Los perros alojados en la guardería canina

En la Isla Jordán no hay lugar para llevar más animales. El Municipio pide a los vecinos que castren a sus mascotas -de manera gratuita- y se sumen a la adopción responsable.

