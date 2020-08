Torres comentó que este jueves se confirmaron tres casos positivos de Covid-19 en la firma La Anónima. Uno de ellos es empleado de la sucursal ubicada sobre la calle La Esmeralda, otro trabaja en el local de Avenida Alem y el tercero es un trabajador del área de depósito que presta servicio en la planta general ubicada sobre la calle Tres Arroyos.

Además, aún está en aislamiento y con el virus activo el joven que desempeñaba tareas de limpieza en la sucursal de la Cooperativa Obrera, ubicada sobre la calle Brentana. En ese local se hisopó de forma preventiva a varios compañeros que habían tenido contacto estrecho, pero por fortuna los resultados fueron negativos.

La semana pasada también se conocieron casos positivos en trabajadores de un banco, dos farmacias, y hace algunos días se sumaron casos en la sede central del Correo Argentino de calle Mengelle. En todos los casos se aisló al personal y se hicieron hisopados a los contactos estrechos que presentaron algún tipo de síntoma, sumado a la desinfección total de los locales en los que se detectaron los casos. El correo aún sigue cerrado al público tras detectarse dos casos positivos, en un cartero y un empleado de la sala de ventas. Además, alrededor de 40 personas permanecen aisladas y se esperan los resultados de tres hisopados.

Pese a la compleja situación, por fortuna hasta el momento no se conoció de algún tipo brote en ninguno de los lugares mencionados, y se cree que los protocolos de seguridad y la distancia social fueron fundamental para que no se extienda la cadena de contagio entre los mismos empleados, o entre empleados y clientes.

"Es una situación esperable con la reactivación comercial"

La jefa de Epidemiología del hospital cipoleño, María Luz Riera, dijo que esta situación es lo esperable cuando se pretende una ciudad activa, con comercios abiertos y actividades en funcionamiento.

“va a pasar algo similar como todos los inviernos, sólo que en vez de Influenza vamos a tener casos de Covid. Ningún comercio ni institución está exento de que eso suceda. Es una stuación esperable con la reactivación comercial”, comentó en diálogo con LU19.

Agregó que cada uno de los comercios tiene protocolos especiales de acuerdo a lo que se dedica. “Son todos distintos según el rubro. Sí es importante destacar que la persona positiva es separada de su trabajo y al igual que todos aquellos que tuvieron contacto estrecho, es decir quienes pasaron con esa persona más de 15 minutos sin ningún tipo de medio de protección. Lo demás no es un contacto estrecho y no entra en esa definición. Por ende, deben seguir sus actividades de forma normal”, relató.

Dijo que por el momento no queda más que apelar a la responsabilidad de toda la comunidad. “Hay que reflexionar, pero no entrar en pánico, y ocuparnos de vivir de esta forma tan diferente. Lo correcto no es que cierren los locales, sino aplicar un protocolo que tenga que ver con la realidad local. En Río Negro el protocolo permite el cierre preventivo con limpieza y sanitización para volver a trabajar con todas las normas de seguridad. Esto es lo que hicimos con casi todos los comercios y no se detectaron brotes”, aseguró Riera.