“Una o dos personas son mordidas a diario por un perro en Cipolletti y la gente anda asustada”, sostuvo ayer el veterinario a cargo de Zoonosis, Eduardo Fernández. Eso es lo que se estima en función de los casos que son denunciados y todos los reclamos que atienden.

El miedo no es infundado porque algunos sectores de la ciudad son nichos de perros que vagan sueltos y, en situaciones extremas, lleva a las personas a tomar decisiones muy drásticas, como es el caso de una madre que no puede visitar más a su hija por temor a ser atacada por los canes callejeros que cruza a lo largo de 15 cuadras, desde el barrio Filipuzzi hasta Circunvalación.

“Los perros sueltos son un verdadero problema, pero la única solución es la tenencia responsable. Lo más importante es que la gente sea consciente”, sostuvo el veterinario. Por eso, llamó a los cipoleños a que registren a sus perros si son de raza potencialmente peligrosa; que los castren y no los dejen sueltos.

“La Municipalidad no puede salir a levantar perros de la calle porque no tenemos los recursos; la sociedad no está preparada para el rifle (de dardos tranquilizantes), ni las protectoras de animales quieren retirarlos. Por otro lado, tenemos un refugio que está colapsado”, acotó.

De acuerdo con los números que maneja Zoonosis, la mayor cantidad de denuncias es por perros sueltos, con el 30.6% (15 casos), seguido por ataques perrunos que lesionaron a una o más personas, con el 24,5% (12 casos). Le siguen las denuncias por los perros que ladran, los que tienen que ser retirados de una vivienda y maltrato animal.

Fernández comentó que preparan una campaña agresiva de información para que la gente sepa que ya está en vigencia la ordenanza 293 sancionada el año pasado. Además, dijo que propondrá a los concejales introducir una modificación para que el cuidador de un perro también sea considerado dueño.

Ocurre que ante una denuncia, la tenencia muchas veces se termina diluyendo porque los supuestos responsables aducen que les dan de comer o tienen otros cuidados, pero no son sus dueños. Además, Zoonosis busca armar una cuadrilla de inspectores, ya que actualmente sólo tienen uno.

Más números

La ordenanza está en vigencia y ya les tiraron la oreja a varios vecinos

Sancionados. Desde el área de Zoonosis informaron que a cuatro vecinos ya los sancionaron porque sus perros mordieron a una persona, mientras que a otros dos les pasó lo mismo por ocasionar molestias.

Avisos. Se labraron 20 actas de comprobación donde se exige al tenedor del perro que cierre su predio y se avenga a otras disposiciones sobre el cuidado responsable del animal como paso previo a la sanción.