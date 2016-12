Ahora quieren prohibir la pirotecnia en la provincia

El debate sin fin que se cierne sobre la pirotecnia alcanzó otra escala y ahora es un legislador el que introdujo la polémica con un proyecto de ley mucho más duro que fogonea la discusión. Es que no sólo busca la prohibición, como el propio intendente Aníbal Tortoriello prometió al inicio de su gestión, promesa que luego se diluyó en el Concejo Deliberante. La iniciativa del legislador Javier Iud va más lejos y pretende sancionar a los infractores con altas multas y clausuras de locales.

De acuerdo con el proyecto de ley que impulsa el legislador del Frente para la Victoria, la prohibición alcanza la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público de pirotecnia y cohetería en toda la provincia. Se fundamenta en el alto riesgo y peligro para la integridad física de las personas, así como también para los bienes particulares y los animales.

Entre los elementos contemplados en el proyecto para ser prohibidos se encuentran las bombas de estruendo, cohetes, luces de bengala, petardos y cualquier otro artefacto que contenga elementos químicos de combustión y oxidantes o cualquier otra sustancia que sola o en mezclas pueda resultar inflamable, sin importar las formas o cantidades de los compuestos que la conformaren.

No obstante, la iniciativa permite aquellos artefactos que utilizan las fuerzas de seguridad o los que sirven para salvataje.

Según el proyecto, los incumplidores serán sancionados con multas equivalentes a 50 salarios mínimo vital y móvil, como mínimo, y con hasta 100 salarios mínimo vital y móvil, y clausuras de 30 a 180 días de la fábrica, depósito o local.

Puntualmente, en esta ciudad, el Deliberante no se pone de acuerdo; a tal punto que luego de un año de discusión, con marchas y contramarchas y un foro que recogió distintas voces, decidieron patear el debate para el año próximo. Pero el Ejecutivo le volvió a prometer a los proteccionistas revisar la legislación y la presidenta del Concejo, María Elisa Lazzaretti, anticipó que el proyecto podría votarse el martes 20, para fijar las reglas que regirán en 2017. La iniciativa propone más controles y concientización, pero no el veto. Algunos concejales no están de acuerdo e insistirán en la prohibición.

Cipolletti volverá a festejar con cohetes, petardos y otros artefactos pirotécnicos en Navidad o Año Nuevo.

Debate

En Cipolletti se sigue postergando

Primera promesa

Aníbal Tortoriello asumió el 9 de diciembre del año pasado y una semana después anunció que en el 2016 la pirotecnia estaría prohibida. “Nos comprometemos a tratar su prohibición durante el próximo año en el Concejo Deliberante. Trabajaremos juntos por una mejor calidad de vida y por el respeto a toda nuestra comunidad”, dijo en ese momento.

Pasó un año... y nada

El año pasó, el tratamiento nunca se dio y se volvió a abrir el juego para que los comerciantes autorizados puedan seguir vendiendo petardos. Esto generó malestar entre muchos vecinos, sobre todo entre los proteccionistas de animales.