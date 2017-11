"Se ha consolidado la aspiración de Martín Soria, tuvo un triunfo importante María Emilia, y el peronismo ha ganado. Eso es un dato importante, en un escenario donde se perdió en muchas provincias. Es un punto de partida para trabajar para recuperar el gobierno provincial. No tengo problemas personales con nadie, ni con quienes me han ofendido. Hay que ser responsable y pensar en el país. Lo que hice en los últimos años es asegurar gobernabilidad en las provincias, y en el país", expresó Pichetto.

"Mi aspiración como candidato a gobernador es un error en un reportaje. Ya dije que no voy a ser candidato, lo intenté dos veces y la sociedad no me acompañó, y no debo ser obstáculo en la gente joven. Las expectativas se abren para Martín Soria, que es una de las figuras del peronismo en la región", aseguró el senador.

Respecto a la reforma, la opción de Weretilneck para retener la gobernación, dijo que suelen fracasar por el rechazo de la sociedad, y que esa señal la debe haber tomado el gobernador por la cual ya lo descartó.

