Acusan a pareja neuquina por el abuso de otra nena

El fiscal de delitos sexuales Andrés Azar, tras recibir los informes forenses acusó en una audiencia que se realizó anoche, a la mujer por abusar de la hija de 11 años y ser partícipe del abuso que perpetró su pareja que también fue acusado. A ambos, se le sumaron los agravantes del vínculo y la convivencia.

“La madre es la que introduce en la cama a la nena para que se desplieguen las conductas de abuso”, confió el abogado querellante Gustavo Lucero que junto con la letrada Silvina Fernández Mendaña representan los intereses del padre biológicos de las nenas que ahora están a su cargo.

La defensora de los derechos del niño Mónica Palombo acompañó los cargos formulados por la fiscalía. En tanto el juez de garantías Mauricio Zabala dio por avalados los cargos y le extendió la prisión domiciliaria por un mes la pareja.

Las medidas que restan en la causa son las pericias informáticas que confirme que las cuentas de la red social por la que chateaba la pareja y planificaba los abusos sean de ellos. Recordemos que esos chat encontrados de manera fortuita por una vecina a mediados de abril dieron origen a la investigación.

Además, se aguarda que las niñas estén los suficientemente tranquilas y contenidas como para hacer las entrevistas en cámara Gesell ya que sus testimonios terminarían de ratificar los resultados de los informes forenses.

La historia

La causa se inició producto de un hallazgo fortuito. El 15 de abril una vecina le prestó el celular a la madre de los chicos. La madrugada del 16, ve en su teléfono que le quedó abierto el chat de la vecina donde por el contenido de la conversación se daba cuenta de los abusos que le practicaban a las dos nenas de 4 y 11 años de manera alternada.

La mujer que descubrió el chat llamó al 102 y luego a un 0800 de Buenos Aires. El presidente de la vecinal Luis Sánchez, se encargó personalmente de tomar contacto con la Policía y con el fiscal Azar, que ya había solicitado la detención de la madre y su pareja. Durante la detención concretada la tarde del 16 de abril, los vecinos salieron a la calle, pese a la cuarentena, e intentaron linchar a la pareja por los que hubo un importante despliegue policial.

El viernes 17, la fiscalía formuló cargos, con elementos de prueba tales como los chat y pericias forenses que arrojaban indicadores de posible abuso, pero no hubo relato de parte de las niñas. Para la jueza Ana Malvido esos elementos no alcanzaron por lo que no avaló los cargos y ordenó la liberación de la pareja. Esto desató la indignación de los vecinos que hasta fueron a la casa de la jueza para escracharla. En la actualidad, Malvido está con licencia.

Los chicos fueron puestos bajo resguardo de su padre biológico. Los tíos maternos, ni bien se enteraron de lo ocurrido los fueron a visitar. “Mamá y él me hacían cositas feas”, le dijo la nena más grande a su tía Ludmila al revelarle todo lo que había sufrido.

Tras publicar LMN este relato, la fiscalía convocó de inmediato a la tía aprovechando que la niña le había contado todo lo ocurrido. En paralelo, este medio confirmó que el padrastro, ya tiene una causa en la que fue acusado el 28 de febrero del abuso sexual simple de la hija de 7 años de su ex pareja que ocurrió en mayo de 2019. Su ex pareja dialogó con LMN y contó: “abusó de mi hija y amenazó con matarnos”, reveló la mujer.

En este tenso contexto, el lunes 20 la fiscalía ordenó la detención por segunda vez de la madre y padrastro de los chicos y al día siguiente le formularon cargos. El juez Mauricio Zabala solo avaló los cargos por el abuso de la nena de 4 años y dictó la prisión preventiva por 20 días. Anoche, el mismo juez avaló los cargos por los abuso a la nena de 11 años y extendió la preventiva por un mes.

Recordemos que el 28 de abril, LMN reveló que la hermana del padrastro abusador se comunicó desde el extranjero con la fiscalía y confió que a ella la violó entre los 7 y los 17 años. El dato la joven lo confirmó a este medio, pero por ahora no desea hablar del tema y no tiene previsto volver al país.

