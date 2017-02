Desde la inmobiliaria dijeron que cumplieron con todo el acuerdo y que la docente y su pareja no cumplimentaron los requisitos exigidos.

Los responsables de la inmobiliaria de San Martín de los Andes denunciada por una docente cipoleña realizaron su descargo. Dicen que los inquilinos no cumplieron con los requisitos en tiempo y forma, y que se les ofreció devolver el dinero de la seña.

Stella Miranda, de la inmobiliaria Brim Patagonia, explicó que el 3 de febrero se firmó la reserva con la docente Cinthia Elizabeth Sepúlveda, sujeta a la aprobación de la garantía. “Su garantía propietaria no cumplía con los certificados de dominio e inhibición requeridos. Ofrecieron como garantía recibos de sueldo de terceros que no fueron aceptados y ellos ofrecieron firmar pagarés ya que se habían apurado y ya estaban en la ciudad con sus muebles. Dicha propuesta no fue aceptada por la dueña de la propiedad”, relató.

Añadió que un contrato se hace efectivo cuando las dos partes están de acuerdo, con las clausulas y sus firmas. “Claramente se apuraron a venir a vivir antes de que esté firmado el contrato por lo cual es negligencia de ellos y no se han querido responsabilizar”, comentó.

Afirman que se les pidió repetidas veces por email que retiren el dinero que habían dejado de reserva y recién ayer pasaron, tras la nota en LMCipolletti.

“Le recomendamos a todos los jóvenes que vengan a vivir a San Martín, planificar con tiempo y moderación el traslado, signos de madurez, que en este caso no estuvieron presentes”, destacó la encargada.