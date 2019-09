Abrieron ofertas para terminar cinco jardines de infantes

“Nación nos ha trasladado el presupuesto y también la responsabilidad de abordar la administración, la gestión y la inspectoría de las obras. No nos asustamos ante las dificultades del país, queremos seguir adelante. Sabemos que muchos de estos jardines son imprescindibles en lugares de la provincia en los que el crecimiento de la población implica que, si no hacemos más obras, no tenemos a los niños de cuatro y cinco años dentro de los jardines”, sostuvo la ministra Mónica Silva.

Las empresas Quatro, Insersan y Tecnobras cotizaron la finalización de los jardines localizados en Cipolletti, Allen y Cinco Saltos. En tanto, para los jardines de Maquinchao y Jacobacci presentó una oferta la firma Insersan SA.

Luego de verificar que todas las firmas cumplían con la documentación exigida en la licitación, se abrieron los sobres con las ofertas económicas. Para el concurso que agrupa el jardín a crear en Cipolletti, otro en Allen y el de Cinco Saltos, la empresa Quatro SRL presupuestó $78.589.198, la constructora Insersan SA tasó $87.792.036 y Tecnobras SA cotizó $126.266.070.