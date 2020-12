Los dos concejales que conforman el bloque Juntos por el Cambio, Flavia Boschi y Carlos Martínez Larrea, se expresaron en contra del aborto legal. Ambos justificaron su postura en que se trata de “una vida” y que el sistema de salud no está preparado.

“La vida comienza a temprana edad en el desarrollo del cuerpo humano. El proyecto hay que pulirlo bastante, al menos el anterior (de 2018), porque de este no conozco los detalles”, expresó Boschi a LM Cipolletti.

Sí dijo estar “a favor de la vida" como postura ideológica, y que si bien no se cuelga el pañuelo celeste ni participa de las movilizaciones, no apoya el aborto como solución. “Tengo la sensación de que este Gobierno por más que lo legalice no lo podrá aplicar porque el sistema sanitario no está en condiciones para responder a esa demanda. Quedó demostrado con la pandemia, donde no alcanzaron los respiradores. Creo que no es el momento para discutir esto viendo que el sistema fracasó con el virus”, indicó.

Su compañero de bloque, Martínez Larrea, dijo que también se opone al aborto, que es un militante del pañuelo celeste y que participó en las manifestaciones provida. “Mi posición al respecto es clara; este proyecto va en contra de los que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por el país. Todos estos tratados afirman que somos personas desde la concepción en adelante. La muerte no es ninguna solución, y tendremos un problema serio. Está en la naturaleza gestar y parir”, aseguró. Agregó que, si las muertes por abortos clandestinos son un problema de salud, agregar una muerte más no soluciona nada, y que la respuesta estará en buscar otra solución. “Los embarazos deben ser apoyados siempre. Tiene que haber educación como alternativa, y en vez de eliminar a la persona hay que brindarle una buena vida una vez nacido”, recomendó Martínez Larrea.

Del bloque oficialista, Juntos Somos Río Negro, sólo Nancy Arenas accedió a hablar con LM Cipolletti. La presidenta del cuerpo Silvana Larralde y su par Lorena Yensen prefirieron el silencio como respuesta.

En el caso de Arenas, contó que hace tiempo tiene una posición formada en contra del aborto, y que un cáncer con el que lucha hace años hizo reafirmar esa postura personal. “Estoy a favor de la vida, porque hace años lucho contra un cáncer, lo que además me provocó no poder tener más hijos, algo que habría querido. El análisis es profundo y no conozco en detalle el proyecto presentado. Igual, siempre apoyé y apoyaré la vida”, remarcó la concejal. Agregó que la interrupción del embarazo no se debería poder aplicar por una equivocación, sí en casos específicos como los que ya está legislado. “Apoyo las excepciones tal cual como están, pero no una ampliación”, añadió.

La única de las ediles con detalles sobre los dos proyectos presentados en el Congreso y con datos sobre la situación en la región fue Victoria Alfonso, concejal del Frente de Todos. Es que ella forma parte de un equipo de investigación en la temática, y presentará las estadísticas a principio del 2021. Además, es la única que se pronunció públicamente a favor del aborto en el Deliberante de Cipolletti.

"Estoy a favor del proyecto y entiendo que parte desde una realidad en la que en Argentina hay cerca de 500 mil abortos clandestinos por año, dando cuenta que la ilegalidad no significa que haya menos abortos, sí más muertes maternas. En países donde se legalizó como México o Uruguay, la cantidad de abortos disminuyó al igual que la cantidad de muertes maternas. El proyecto tiende a que el Estado acompañe cada decisión, no obliga a nadie”, explicó Alfonso.

Añadió que tanto el proyecto de IVE como el de los mil días, dialogan entre sí, y por eso se presentaron juntos. “El Estado reconoce a todas las personas gestante en su voluntad, en su proyecto de vida. Si quieren continuar con su embarazo, el Estado las protege. Son dos iniciativas de justicia social para acompañar a quienes tengan menores recursos. El acompañamiento plantea atención y cuidado de la salud en el embarazo y la primera infancia, la seguridad social y la salud integral, e incluye la entrega de insumos básicos no sólo como son las vacunas sino también alimentos nutricionales”, detalló.

Agrego que la discusión este año tiene el plus del reconocimiento a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el reconocer que es un problema de salud y que tiene el acompañamiento del presidente, situación que no ocurrió durante el gobierno de Macri.

Todos los diputados por Río Negro votarán a favor

diputados Río Negro.jpg Pese a representar tres partidos políticos distintos, los rionegrinos apoyarán el aborto legal.

Los cinco representantes rionegrinos en la Cámara de Diputados de la Nación votarán a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazado. Pese a pertenecer a tres partidos políticos distintos, todos coinciden que el aborto clandestino es un problema de salud pública y que la ley debe amparar a las personas gestantes en su decisión. Se trata de Luis Di Giacomo de Juntos Somos río Negro, Lorena Matzen por la UCR en Cambiemos, y los representantes del Frente de Todos; Martín Soria, Ayelén Spósito y la cipoleña Graciela Landriscini.

En el Senado la votación rionegrina es mayoría para el aborto legal. Alberto Weretilneck votará a favor al igual que Martín Doñate, y sólo se espera que Silvina García Larraburu mantenga su posición en contra como ocurrió en el 2018.