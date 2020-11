A prepararse para observar sin riesgo el eclipse de sol

Cualquier otro mecanismo, incluso el uso del visor de las máscaras para soldar, puede tener sus inconvenientes. No se pueden usar, de ninguna manera, ni radiografías, ni algunos tipos de CDs ni las gafas comunes para el sol, incluso, poniendo varios de sus lentes juntos como para hacer una valla más ancha para los rayos ultravioleta e infrarrojos. Esto está totalmente contraindicado.

Así lo recordó ayer el astrónomo aficionado Denis Martínez, cipoleño radicado en Las Grutas desde hace algunos días. El conocedor dijo que para mirar directamente el sol en un eclipse la única alternativa segura son los anteojos especiales que se comercializan para este tipo de eventos. Indicó que su utilización debe ser incluso limitada y por solo algunos segundos y nunca durante todo el evento. Esto porque los poderosos rayos solares siempre pueden filtrarse un poco y pueden dañar la vista en exposiciones muy prolongadas.

El problema con estas gafas especiales es que, al presente, no resultan muy baratas. Martínez indicó que el precio puede variar entre unos 800 pesos las más económicas hasta más de 1.400 pesos las de mejor calidad.

eclipse

Ante esta situación, aconsejó, si no hay suficiente dinero, adquirir no más de uno o dos por cada familia de cuatro e incluso más integrantes. Recordó que, como no se debe observar en forma directa y constante todo el fenómeno astronómico por la potencia solar, los miembros de un grupo familiar se pueden ir turnando perfectamente para apreciarlo, pasándose los lentes unos a otros.

Expresó que, junto con la observación directa, existen mecanismos para seguir el acontecimiento en forma indirecta. Hay varios artilugios para proyectar, con los recaudos y condiciones necesarios, sobre una superficie plana la sombra del eclipse y verla así sin riesgos.

El eclipse de diciembre se apreciará en su forma completa en Las Grutas y algunas localidades más de Río Negro. En Cipolletti, el sol se ocultará en un 98 por ciento.

En su caso, Martínez dispone de los elementos indispensables como para seguir el acontecimiento sin problemas. Tiene telescopios preparados para tal fin y hasta cuenta con algunas gafas especiales que venderá a los interesados. Él seguirá el fenómeno desde Las Grutas, donde se podrá ver el eclipse total, con un 100 por ciento de ocultación del astro rey. En Cipolletti, en cambio, el ocultamiento máximo será del 98 por ciento y por eso, como el sol no desaparecerá nunca del todo, hay que tomar más precauciones para su observación.