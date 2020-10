¿Cómo verá Cipolletti el eclipse solar 2020?

El próximo 14 de diciembre los cipoleños serán testigos de un eclipse total de sol único en la región que no se volverá a repetir hasta dentro de 123 años. Nosotros no volveremos a ver de nuevo un fenómeno como el que se avecina en el cielo, de modo que se recomienda a la población que tome los recaudos necesarios para participar del espectáculo astronómico y disfrutarlo con las protecciones adecuadas.

Desde la Estación Meteorológica de Cipolletti se informó que el eclipse comenzará a las 11.43 en la zona cordillerana de Neuquén y finalizará a las 14.47 en la costa atlántica rionegrina. Merlino añadió que "durará 2 minutos y diez segundos y se verá en Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Pero la zona con penumbra y oscuridad total sólo será para Río Negro, Neuquén y sur de Chile".

De oeste a oeste, en Río Negro "el eclipse va a ser en Aguada Guzmán, Sierra Colorada, Ramos Mejía, Nahuel Niyeu, Muster, Valcheta, Aguada Cecilio, Mancha Blanca, Las Grutas, San Antonio Oeste, San Antonio Este, Lorenzo Vinter, Nueva León, Bahía Creek, Liborio Bernal, La Lobería, Viedma y Balneario El Cóndor", detalló.

También se podrá apreciar en las localidades neuquinas de Junín de los Andes, Malleo, Aluminé, Estancia San Ignacio, Las Coloradas, Sañico, Estancia La Negra, Zaina Yegua, Piedra del Águila y Bajada Colorada. "Ahora, los dos epicentros del eclipse serán Las Grutas (Río Negro) y Piedra del Águila (Neuquén). Allá irán los científicos", sumó.

¿Qué pasará en Cipolletti?...Según indicó el meteorólogo a LMCipolletti, la ciudad no va a quedar a oscuras totalmente, quedará en penumbras. Esto será así porque "estamos lejos del epicentro del eclipse". Precisó que, en Cipolletti, la luna cubrirá al sol en un 98 por ciento, de modo que el 2 por ciento restante alcanzará para iluminarla.

"Para que esté totalmente oscuro, uno tiene que ver las estrellas y eso nosotros no lo vamos a poder ver. En Cipolletti no se produce la noche, eso no va a ocurrir", reiteró.

mapa eclipse

No obstante ello, es un fenómeno alucinante de ver y por única vez, ya que habrá que esperar más de un siglo para asistir a otro eclipse total de sol en la región. "La totalidad del eclipse la vamos a tener nosotros en Río Negro, Neuquén y una franja de Chile. Más al norte o más al sur, se verá algo parecido a lo que pudimos ver con el eclipse en San Juan", indicó.

El eclipse total tendrá una cobertura de aproximadamente 100 kilómetros de ancho, tendiendo en cuenta la franja de máxima influencia, en las provincias de Río Negro y Neuquén.

Protecciones para ver el eclipse

Merlino recomendó a la población que no deje de ver el evento, aunque si lo hace, que mire con alguna protección. Las personas pueden tener anteojos especiales, con el filtro solar correspondiente. Lo mismo si utilizan largavistas binoculares. Pero si carecen de estos elementos, contó cómo fabricar una especie de cámara oscura para observar el fenómeno.

eclipse

"Hay que buscar uno de esos tubos donde viene enrollada la membrana que se coloca en los techos. Se necesitan dos, de un metro cada uno, que se unen al medio. En uno de los extremos, hay que pegar un papel manteca. En el otro extremo, se le coloca papel de aluminio de cocina, al que se le hace un pequeño orificio con un alfiler. Este se pone en dirección al sol, mientras que sobre el papel manteca se verá el sol del tamaño de una moneda de oro", relató. Para esto, no se necesita una protección extra.